Янукович лякає, спонукає, заохочує...

Колись дрібний чортик Мефістофель, перевтілившись у професора Фауста, намагався спокусити наївні студентські душі. Сьогодні проФФесор Янукович, виступаючи в ролі Мефістофеля, піддає спокусі далеко не наївні душі українських топ-політиків.

Недільне інтерв’ю прем’єр-міністра й лідера правлячої Партії регіонів каналу ICTV вочевидь стало оперативною відповіддю на підписання угоди про єдину опозицію лідерами БЮТ та „Нашої України”. Будь-яка консолідація ворогів несе в собі певну загрозу, а принципу „розділяй та владарюй” ніхто ще з часів Стародавнього Риму не скасовував. І виступ Віктора Федоровича саме й став реалізацію старого, але справедливого афоризму.

Месиджі Януковича були настільки темними та взаємозаплутаними, що створювалося стійке враження, ніби глава уряду виступає не так для масової телеаудиторії, як для двох конкретних глядачів. А саме – для Віктора Андрійовича та Юлії Володимирівни. Тому й доцільно аналізувати виступ як мефістофельський набір медяників та батогів, адресований Президентові й політику, який щосили прагне стати лідером опозиції.

Ось погроза, яка в устах Януковича звучить специфічно й не сприймається аж геть у переносному значенні: "Ми не дозволимо нам вставляти, як кажуть, шпильки в колеса на різних рівнях. Ми руки повідбиваємо тим, хто це буде робити. Чому? – тому що ми не за своє боремося. Ми боремося за те, щоб у країні був порядок", – сказав прем`єр, підкресливши, що в цій позиції немає нічого особистого.

Віктор Федорович послався на безіменних виборців, які щодня запитують у своїх кандидатів, коли вони, зрештою, візьмуть владу й повноваження у свої руки. "Мене звинувачують, навпаки – у тому, що ми недостатньо наполегливі", – підкреслив він.

Але ж усе можна владнати, нікому не відбиваючи руки й печінки і не завозячи в Київ десятки тисяч цих самих виборців. А владнати насамперед з Президентом. Діючи „коректно”, „демократичним шляхом” і приймаючи рішення „в парламенті”. А ось і приклад такого милого й демократичного владнання: "Коли в Президента виникли сумніви по деяких статтях Закону про Кабінет міністрів, ми відреагували відразу. Будь ласка, сказали, якщо ви хочете ці питання розглянути, давайте створимо робочу групу й подивимося: можливо, якісь формулювання можна поправити. Усе в наших руках". Ось він, медяник (чи надто солодкий для Президента?), ось вона мефістофельщина по-донецькому.

Очевидно, як доказ того, що під суворою пекельною личиною у Віктора Федоровича ховається янгольське нутро обожнювача компромісів з Президентом, він нагадав про зворушливу історію піврічної давнини. Нібито під час переговорів про створення парламентсько-урядової коаліції Янукович був згоден зайняти пост не керівника уряду, а спікера парламенту, аби лише вдовольнити бажання глави держави. "Я дав згоду спочатку йти на вибори Голови Верховної Ради, я розумів, що Президент Ющенко не хоче, щоб я був прем’єр-міністром".

Стабілізєц – понад усе! "І ради того, щоб стабілізувати ситуацію і якось об’єднати людей і Україну, я своїх товаришів, колег по партії і фракції в дуже непростих дискусіях переконав у тому, що потрібно на це йти. І насилу я добився згоди, як то кажуть, на межі можливостей".

А в тому, що не сталося такого чудового і взаємовигідного варіанта, винен, звичайно, не Віктор Андрійович, а його безіменні „колеги з блоку "Наша Україна". А то б і досі прем`єр-міністром був Юрій Єхануров.

"Ми погоджувалися на його кандидатуру, у нас до нього було і є хороше відношення". При цьому Янукович додав, що мав зустріч з Єхануровим з даного питання, і що той був згоден працювати в такій конфігурації.

Але приязне та всепрощаюче ставлення до Ющенка аж ніяк не поширюється на Юлію Тимошенко. Юлії Володимирівні показано не просто батога, а справжнього дев’ятихвостого канчука: „Ми не допустимо приходу до влади уряду Юлії Тимошенко”. А ось ще медяничок Вікторові Андрійовичу: „Президент Віктор Ющенко свого часу справедливо відправив Кабмін Юлії Тимошенко у відставку, хоча його колишні союзники його потім за це засудили”. Тут наявна така диявольська хитрість: – Янукович дає зрозуміти, що БЮТ, незважаючи на жодні підписані угоди, – це „колишні союзники” для Президента і НУ.

А нинішніми союзниками Президента цілком могли б стати „регіонали”. Зокрема, за словами Януковича, вони могли б забезпечити можливість проведення наступних виборів Президента у 2009 році в парламенті. Тобто дати шанс Ющенкові на другий термін. Але шанс цей потрібно заслужити: парламентська коаліція при вирішенні питання виборів Глави держави у ВР виходитиме з необхідності збереження стабільності в країні – і не дай Боже Президентові стати дестабілізуючим чинником! "Якщо наше рішення не буде дестабілізувати ситуацію, ми на це підемо. Якщо воно буде дестабілізувати ситуацію, ми на це не підемо".

І тут же – чергова демонстрація канчука Ющенкові: Янукович не виключає, що висуне на президентських виборах свою кандидатуру. Щоправда, ховає своє ім’я за евфемізмом „найрейтинговішого політика”.

Далі, якщо продертися до змісту крізь темно-кострубатий дискурс прем’єра, то він зводиться до того, що, по-перше, краще Президентові погодитися на варіант обрання у парламенті й не впиратися – тоді йому можна й термін президентства збільшити: „Тоді це питання можливе, воно буде обговорюватися в коаліції і, можливо, це рішення буде прийняте". Ну а чого, нехай собі скільки завгодно їздить по закордонах, круглі столи проводить, стрічечки розрізає...

Показавши пряника, необхідно махнути й нагаєм: "Візьмемо інший варіант, наприклад, Президент стане дестабілізуючим фактором у країні й почне блокувати роботу уряду, парламенту своїми діями. У цій ситуації можливий інший варіант – об’єднання коаліції з опозицією", – сказав Янукович. При цьому він відзначив, що на нинішньому етапі такий варіант розвитку подій "коаліція відкидає".

При цьому батіг для Ющенка одночасно стає медяником для БЮТ, оскільки згадана Януковичем „опозиція” мінус Президент (читай, „Наша Україна”) це, власне, є політична сила Юлії Тимошенко. Отже, месидж для повелительки „воїнів світла”: якщо Ющенко виявиться нетямущим, то ми, „воїни темряви”, усе з вами полюбовно подерибанимо.

І ще один погрозливий натяк: Янукович відзначив, що сам особисто, а також Партія регіонів та її фракція "категорично проти" дострокових виборів Президента. "Це дестабілізує ситуацію в країні й не принесе ніякої користі суспільству". У сенсі – поки що проти, але все може бути...

Але на виході – суто мефістофельська штучка зі „щирою” похвалою Президентові. Янукович підкреслює, що на нинішньому етапі в парламентської коаліції й уряду "немає серйозних претензій до Президента", а "все, що відбувається між Президентом і урядом, є наслідком перерозподілу повноважень". При цьому прем`єр підкреслив, що в цьому питанні зацікавлений "не стільки Ющенко, скільки його оточення".

Отаким диявольським чергуванням погроз і спокус, очевидно, і планується розколоти „єдину опозицію”. (А ще, по можливості, протиставити Ющенкові його оточення).

Для уважного читача вся ця „квазівізантійщина” виглядає насправді доволі наївною. Але чи буде вона недійовою?

Не факт. І не через оту „мефістофельську підступність” Віктора Януковича. Дуже вже складною є історія відносин між БЮТ та „Нашою Україною”, двома силами, які „обробляють” помаранчеву електоральну нішу. Як учив Чарльз Дарвін, внутрішньовидова конкуренція є найзапеклішою. Звідси інформаційна спецоперація „Любі друзі”, звідси ще одна „спецуха” під умовною назвою „Син Бога”. Звідси намагання „Нашої України” та Президента під час коаліційних торгів укласти сепаратні домовленості з „Регіонами” та викинути за дужки БЮТ... Тому зовнішні впливи можуть підштовхнути внутрішні чвари в „єдиній опозиції”.

А з іншого боку, як казав мудрий Вінстон Черчілль, „гірше, ніж воювати разом із союзниками, може бути лише одне: воювати без союзників”.

Микола Писарчук