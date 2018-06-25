Казка про податки: 29 квітня для підприємців - все одно що північ для Попелюшки

Сьогодні незвичайний і дуже відповідальний день для тих підприємців, кому держава заборгувала ПДВ. Кінах стверджує, що обсяг заявок на відшкодування на сьогодні складає вже 31 мільярд гривень, і навіть якщо взяти до увагу частку непідтверджених, то все рівно легітимні заявки складатимуть до 25 мільярдів гривень.

Що ж особливого у 29 квітні? Це день, коли ті платники ПДВ, які все ще розраховують на відшкодування ПДВ, уподібнюються Попелюшкам. Їм терміново потрібен результативний зв`язок зі своєю персональною феєю у податковій.

І ось чому. Закон про Державний бюджет України на 2010 рік, який сьогодні був підписаний Президентом, завтра буде опублікований, а отже, набере чинності з дня його оприлюднення, себто 30 квітня 2010 року. В тому числі і його стаття 25, яка діаметрально змінює правила гри на ринку відшкодування ПДВ:

«Стаття 25. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, з терміном обігу п`ять років.

На обсяг випущених державних облігацій України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону та зменшує доходи, визначені у додатку N 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку».

Дата першого травня виділена навмисне, оскільки вона створює щілину, в яку конче необхідно втиснутися тим підприємцям, яких судомить від усвідомлення того, що вони втрачають гроші. Що сьогодні – по п`ять і відразу, а завтра – по одній з дисконтом і частинами на п`ять років.

Якщо не встигнути залагодити справу з належним тобі і підтвердженим аудитом відшкодуванням сьогодні, 29-го квітня, до завершення банківського дня, то після травневих свят доведеться спостегігати, як невідшкодовані мільйони з готівки перетворюються на електронний запис у реєстрі тримачів облігацій державної позики з п`ятирічним терміном погашення, неоприлюдненою ще ставкою і дисконтом не менше 20 відсотків. Заряджені по зав`язку надлишковою ліквідністю банки вже сьогодні ласо облизуються на ці папери, розраховуючи придбати їх задарма у експортерів.

Звісно, підприємці, які почули про намір уряду сек`юритузувати відшкодування ПДВ не з 1 січня, як передбачалося раніше, а саме з 1 травня, не чекали останнього дня і намагалися будь-що і за будь-яку ціну встигнути залагодити справу зі своїм відшкодуванням.

Вдалося далеко не всім. Тож сьогодні в усіх податкових інспекціях найспекотніший день, коли попелюшки намагаються переконати своїй фей не перетворювати борг, що завинила їм держава, на гарбуза. Інша річ, що феї обмежені в своїх можливостях, скуті очікуванням кадрових змін; до того ж поіменний список тих, кого за їх діяння можна помилувати від облігацій, на місця доведено з Києва.

Якби перелік компаній, яким ПДВ був відшкодований в останню передконвертаційну декаду квітня, а надто 29-го квітня, був би якимось дивом опублікований, ця податкова історія була би гідна пера Шарля Перо.

В очікуванні свого Шарля Перо поки що податківці пишуть про себе устами дітей власні казки і вірші, як ось цей, який з часу свого написання засяяв новою актуальністю - його розміщено на сайті Податкової інспекції у місті Вінниця.

Хто ж врятує нам рідну країну ?

Хто покращить життєвий сюжет ?

Хто здолає страшенну руїну ?

Хто наповнить грошима бюджет?

Станіслав Голубенко