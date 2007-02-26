В УНІАН змоделюють біпартійну систему в Україні (трансляція на 5 каналі)

28 лютого 11-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція Агентства моделювання ситуацій, на якій буде представлено чергове дослідження фахівців Агентства - „Формування біпартійної системи в Україні: поточна ситуація (лютий 2007 р.)”. Дослідження присвячене зміні системи влади в Україні, пов’язаної із політичною реформою. Головний висновок експертів, що вже протягом 2007 року викристалізується хоч і не класична, але все ж таки досить типова двопартійна система в Україні. Основними центрами впливу наприкінці 2007 року стануть Партія регіонів та БЮТ. Це означає, що вже цього року політичні сили довкола Президента і сам В.Ющенко мають визначатися зі своїм місцем у новій двополюсній реальності (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 428-82-73; press@agency.org.ua; info@agency.org.ua Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.