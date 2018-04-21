Черновецький заговорив таки про марсіан

Після перегляду останньої передачі «Свобода слова» я зрозумів: грець з ним, підвищуйте тарифи на ЖКГ хоч удесятеро, убийте повністю Київ новобудовами, тільки залиште нам у мерах Черновецького! Бо видовища людині потрібні не менше, ніж хліб. А хто ще здатний так задовольнити брак вражень у громадян, якщо не Леонід Михайлович? Власне, і раніше журналісти жадібно слухали київського голову, боячись пропустити його перли, але прямий ефір на ICTV показав, що для недорікуватості немає досконалості. І столичний мер твердо йде цим шляхом. Ми спочатку хотіли запропонувати вашій увазі останні виступи Черновецького без пояснень, коментарів і купюр. Але, як ви розумієте, там дуже багато слів, тому подаємо його мовлення дещо обробленим.

«Нехорошая компания»

Отже, остання передача була присвячена наболілому питанню підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Виступали мери Харкова, Луцька, Львова і, звичайно, Києва. Промову Леоніда Михайловича в ефірі можна розділити на дві частини: одна стосувалася власне тарифів, в іншій приділялася увага Юлії Тимошенко. Часто сказане Черновецьким можна було зрозуміти тільки з контексту: так беззв`язно і плутано він говорив. І якщо вам щось не зрозуміло, звертайтеся до мера, ми тільки цитуємо його.

Отже, зайшлося про тарифи. Леонід Михайлович почав буквально так: «Я вам скажу следующее: во-первых, никакого отношения ни к тарифам, ни к чему… ни для киевлян, ни для присутствующих людей не имеет. Абсолютно. Потому что если есть частное предприятие, то его можно продать россиянам, марсианам – кому угодно».

Далі Леонід Михайлович розповів про те, як створювалася НАК «Нафтогаз України»: «…Я знаю только, что после этого появляется новая фигура – Бакай, который с помощью того же режима – сразу после того, как Кучма убрал Лазаренко, который, видимо, не исполнял какие-то перед ним свои обязательства, – вместе с той женщиной, о которой я говорил, создаёт компанию НАК «Нафтогаз Украины». Это нехорошая компания. Вы мне поверьте. Она воровская на 99 процентов. Она всю жизнь воровала у вас газ».

«Мне не снятся женщины» Леонід Михайлович винайшов ноу-хау: за його словами виходило, що тарифи ЖКГ мають свою... ідеологію. «Они стали совершенно другой идеологии, – буквально сказав він про тарифи. – Моя идеология была – богатый платит за бедного. Позиция БЮТ, которая незначительно снизила тарифы: она сделала для миллионеров, которых в Киеве – как недорезанных собак… Она сделала такие же тарифы, как для тех, кто умирает с голоду. Вот это и всё. Это две разные вещи».

Про свого попередника Леонід Михайлович сказав: «Он со мной дрался, когда я приводил людей – за установление газовой системы в селе. Не выпускал меня выступать в Киевсовете, когда я был депутатом Верховного Совета. Сегодня он ярый оппозиционер. Вот вам лицо оппозиции. Посмотрите на него внимательно. Красавец! Вот это и есть два лица оппозиции. Возьмите ту женщину, о которой я уже говорил…»

На цих словах ведучий телепередачі Савік Шустер спробував зупинити мера, та де там – той продовжував «наїзди». Тоді голова парламентського підкомітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко запитав мера: «Вона вам сниться?» Після чого відбулася взагалі дивна розмова:

Леонід Черновецький: Она мне никогда не снилась, потому что это вообще-то… Вообще мне не снятся женщины…

Савік Шустер: Ему снятся другие.

Леонід Черновецький: …Которые рвутся к власти…Лёша, вы меня хорошо знаете. Я же абсолютно традиционный человек.

Олексій Кучеренко: Я не знаю.

Леонід Черновецький: Все, кроме неё… Я через себя это пропустил, когда Юлия Владимировна воровала газ у страны.

Савік Шустер: О, Боже ты мой… Мы оговариваем…

Леонід Черновецький: Это я через себя пропустил!

«Мои депутаты»

Шустер намагається охолодити запал Черновецького, каже, що не треба в студії повторювати киїрадівські пристрасті. Той хилить своє і каже: «Юлия Владимировна вместе с Лазаренко травила на меня КГБ, получила государственные гарантии и обворовала страну. Это я вам говорил везде».

З Черновецким постійно вступає в суперечку опозиційний депутат міськради Володимир Бондаренко, мер називає його «невыдержанным гражданином». «Послушайте, если бы вы сменили лицо, вам бы поверили. Ну, даю вам слово», – каже він Бондаренкові. «Якби ви змінили голову», – парирує той.

«Я не представляю себе, как можно вести… – продовжує Черновецький. – Я единственное, чего добивался от встречи с такими людьми, – чтобы мои депутаты в Киевсовете начали работать над тарифами и над идеей их снижения».

Гість у студії: Наші депутати.

Леонід Черновецький: О чём вы... Мои депутаты. Да.

Володимир Бондаренко: Твої депутати – ми зрозуміли.

Леонід Черновецький: Да. Потому что я являюсь ещё и главой Киевской государственной администрации».

І все це ще було розминкою перед головною стравою. Коли мерові надається окреме слово, він розповідає про своє просування до мерського крісла. Виявляється, столичним головою він став завдяки своїй діяльності у ВР. Потім – мова про Київ. Черновецький каже, що сьогодні місто доплачує субсидії 450 тисячам киян, які мають низькі доходи.

Далі, напевно, слід наводити буквально:

«И эти люди за моё мэрство получат в два-три раза больше. Я заработаю им деньги на то, чтоб они доросли до уровня, чтоб им было приятно ощущать, что о них заботится власть. Это новелла, которая впервые применена в Украине с 1917 года, когда большевики пришли. Это первое. Во-вторых, идея тарифов в Киеве – в 3,4 раза – заключалась в том – поскольку мы можем, регистрируя тарифы, делать это только в течение определённого срока – ну, через три месяца, – чтобы потом резко понизить тарифы для малообеспеченных и оставить эту планку. Потому что по-другому, если бы мы пошли по тому пути, который нам сегодня предложен… Но я из него выйду всё равно, я всё равно пойду по пути, что это не для Луцка».

Вас, можливо, приведе в захват цей випадковий набір слів, мене більше розчулив вислів «новелла, которая впервые применена в Украине с 1917 года, когда большевики пришли». Взагалі-то «новеллу» «применить» ніяк не можна. Але спробуємо побути адвокатами Леоніда Михайловича, вловити його логіку. Отже, часто слово «новела» означає не просто коротке оповідання, а коротке – з несподіваною розв`язкою. Очевидно, Черновецький хотів сказати, що все, що він робить на користь бідних, – теж так несподівано, просто новела якась. І подібне траплялося тільки в 1917, коли до влади прийшли добрі більшовики, які теж платили всім бідним субсидії за ЖКГ. Є, звичайно, певні розбіжності, але все таки якась картина вимальовувалася.

Слово за слово, незабаром починає говорити опозиційний депутат міськради – Олександр Клюс. Тут теж варто навести буквально.

«Я хочу вибачитися від чоловіків, які присутні в цьому залі за ті образи, які наніс пан Черновецький Юлії Володимирівні», – говорить Клюс українською.

Леонід Черновецький: Ну, ви ж їй образ не робили ніяких. Які образи?» – раптом починає демонструвати знання української Черновецький.

Потім Клюс згадує про норми закону, каже, що Юлія Володимирівна не скоювала злочинів.

«Послушайте, вот сначала по поводу... Мы же не можем так, что... Вот был вопрос у вас «шанованой жинкы», – перебиває його Черновецький. Характерно, що вислів «шанована жінка» перед цим навіть не звучав. «Я вам скажу, что я от шанованой жинкы – я в присутствие всех говорю – я имел репрессии. Я говорил о том, что она не жинка, а Лазаренко в юбке, постоянно. Если бы только она на меня обиделась, она подала бы на меня в суд. Только она этого не делает. Это первый ответ. Поэтому, знаете, это…»

«Господа, вы знаете что... Я сейчас принимаю решение: мы заканчиваем программу. Всё, до свидания», – каже шокований Шустер. Проте Черновецький ще встигає сказати: «Для меня это не женщина. Это человек, который занимался конкретными вещами на моих глазах».

Ну, скажіть, хіба він не душка, хіба не гідний він бути мером Києва?

(Текст виступів взято з офіційного сайту програми «Свобода слова»).

Антон Зікора