35-річні дерева, посаджені ветеранами, донецька влада обіцяє пересадити

У Донецькій міській раді спростовують інформацію про намір знести парк імені 30-річчя Перемоги, розташований в Калінінському районі Донецька.

Як повідомив УНІАН начальник управління зі зв`язків з громадськістю Донецької міськради Максим РОВИНСЬКИЙ, 3,5 га парку передано Дитячому палацу творчості, на тих 0,4 га, що залишилися – за узгодженням з батьками дітей, які займаються в цьому палаці, - буде побудовано готель до Євро-2012.

На питання, скільки дерев розташовано на відведеній під будівництво частині парку, М.РОВИНСЬКИЙ відповів, що «всі дерева з цих 0,4 га за допомогою спеціальної техніки пересаджують, і сквер нікуди не зникне, не пропаде».

«Інформація про те, що в міській чи обласній раді ветеранів ухвалювалися якісь рішення щодо цього парку – не відповідають дійсності», - заявив М.РОВИНСЬКИЙ.

Нагадаємо, в Донецькій обласній раді ветеранів УНІАН розповіли, що ветерани міста Донецька і Донецької області мають намір відмовитися від участі в офіційних заходах на честь 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, що проводяться керівництвом міста – прийомів і урочистих зборів. Як розповіли в обласній раді ветеранів, причиною таких кардинальних рішень стали нескінченні спроби міської влади знести парк імені 30-річчя Перемоги. “Впродовж останніх двох років міська влада не зупиняється в своєму прагненні знести цей міський сквер, який було закладено 5 квітня 1975 року ветеранами Великої Вітчизняної війни. Кожне дерево тут іменне. Багатьох ветеранів сьогодні ж немає в живих, а ось дерева ростуть і радують око. Водночас, за задумом влади, парк площею більше 2 га знесуть, а на його місці з`являться готелі та парковки”, - розповіли у Раді ветеранів і зазначили, що ветерани мають намір звернутися з відкритим листом до керівництва України і Росії про неприпустимість зникнення з лиця землі їхнього улюбленого місця зустрічей.

Водночас, в коментарі редакції «ОстріВ» голова Донецької обласної ради ветеранів Олександр СЕРГІЄНКО категорично спростував цю інформацію.

«Ні я, ні два моїх заступника не могли такого сказати. Нічого подібного немає, не вірте цьому», - сказав О.СЕРГІЄНКО. Він сказав, що вперше чує про такого роду «ініціативи», які приписують Раді ветеранів.