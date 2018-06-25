Посол України в Польщі Моцик: Польща ще досі усвідомлює, наскільки величезною є трагедія

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Олександр Моцик відповів на запитання УНІАН

Пане Посол, я знаю, що в авіакатастрофі під Смоленськом загинули і особисті ваші друзі - дозвольте висловити з цього приводу вам співчуття.

Дякую.

Як на вашу думку, зміниться Польща, її громадяни після цієї трагедії?

Трагедія величезна. Гадаю, Польща ще досі усвідомлює, наскільки величезною вона є.

Весь жалобний тиждень засвідчив, наскільки польський народ взяв до серця цю трагедію, горе родин, власне – горе всієї країни.

Звісно, трагедія сконсолідувала поляків і змусила задуматися про такі речі, як батьківщина, про відчуття втрати близьких, своїх політиків, свого глави держави. А також переосмислити своє життя.

Для мене авіакатастрофа під Смоленськом — це, дійсно, ще і особиста трагедія, оскільки втратив багатьох вірних друзів, з якими тісно співпрацював на щодень, і які зробили дуже багато для добра українсько-польських відносин.

Що буде далі? Відбудуться президентські вибори. Той, хто стане новим президентом, переконаний, вестиме Польщу до подальшої інтеграції в самому Європейському Союзі і зміцнення позицій країни у Європі і на міжнародній арені.

Звісно, Польща й надалі активно розвиватиме відносини зі своїми сусідами, у тому числі й з Україною. Впевнений, вони надалі йтимуть по висхідній.

Про політичні настрої наразі ще ніхто не береться говорити, оскільки не так давно завершилася жалоба. Через кілька днів, гадаю, активно розпочнеться передвиборча кампанія, тоді буде трохи більше ясності.

Як вам працюється як Послу з міністром закордонних справ Костянтином Грищенком при президенті Вікторові Януковичу?

Дуже добре. Власне так, як працювалося під час попередньої каденції Костянтина Івановича, коли я був його першим заступником.

Як вам, дипломату, пояснили сьогоднішню зовнішню політику України, куди країна рухається?

Президент і міністр закордонних справ чітко заявили, що основним пріоритетом зовнішньої політики України є європейська інтеграція. І ми рухаємося в цьому напрямку.

Після смерті Президента Качинського, міжнародні експерти заговорили, що тепер польсько-українські відносини стануть більш прагматичними… Що вони мають на увазі, на вашу думку?

Мені здається, що українсько-польські відносини, принаймні протягом тих років, коли я в них є певним гравцем, були постійно прагматичними.

Україна і Польща – сусіди, дуже добрі сусіди. Ми маємо величезний обсяг відносин. Назву деякі цифри. У середньому щорічно українсько-польський кордон перетинають п`ятнадцять мільйонів осіб, більше ніж чотири мільйони транспортних засобів. А були роки, коли ця цифра доходила до вісімнадцяти мільйонів осіб і шести мільйонів транспортних засобів.

До кризи Польща була нашим третім найбільшим торговельним партнером у світі, після Росії і Німеччини. Зараз вона трохки поступилася своїми позиціями, але в п’ятірку входить точно.

Важливо, що найбільші закордонні інвестиції України знаходяться у Польщі – більше ніж мільярд доларів.

А в що українці тут інвестують?

Найкрупніші українські інвестиції у Польщі – це металургійний комбінат у Ченстохові, який належить Індустріальному союзу Донбасу, суднобудівний завод у Гданську, той самий, на якому починалася історія польської “Солідарності”. Це – теж Індустріальний союз Донбасу. І автомобільний завод «Фабрика самоходова ФСО» у Варшаві, який належить «Автозазу». І ще — «Центростальбидогощ» — компанія, що торгує металом.

Також важливо, що Україна з Польщею має найбільш активні, у порівнянні з іншими країнами, відносини на регіональному рівні. Маємо більше чотирьохсот підписаних угод про співпрацю між регіонами України й Польщі: областями – воєводствами, районам – повітами, окремими містами.

Чи у зв’язку з кризою відійшли якісь польські інвестори з України?

Ні, ніхто. Слава Богу, усі працюють. Більше того, у минулому складному році польські інвестиції зросли в Україні на 24 відсотки.

Чи новий віце-прем’єр з питань Євро-2012 Борис Колесников уже налагодив роботу з поляками?

Колесников дуже активно і професійно працює. Стало більше порядку, більше прогнозованості. Тому переконаний, що Україна частину своєї праці виконає.

З польської сторони співпраця теж належно налагоджена і зараз на порядку денному стоїть питання про візит до Польщі віце-прем’єр-міністра України, а також проведення чергового засідання українсько-польського Міжурядового комітету з питань підготовки до Євро-2012.

Гадаю, це буде чи не найкращий чемпіонат за всю історію. Європейський футбольний турнір вперше пішов на Схід Європи. Наші країни його прийматимуть уперше, це теж плюс. А також той ентузіазм, який існує і в Україні, і в Польщі...

Незабаром закінчується ваша каденція Посла в Польщі. Яка, за вашим відчуттям, найбільша заслуга на цій посаді?

Завдання Посла полягає в тому, щоб належним чином, професійно представляти свою країну, захищати її інтереси та інтереси її громадян. Я завжди працював на те, щоб наші відносини розвивалися лише по висхідній, були тільки конструктивними.

Але Посол не зобов’язаний робити якісь героїчні вчинки. (Сміється).

Сьогодні у двосторонніх відносинах не можна зробити один гігантський крок і все за один раз вирішити, треба робити гігантську кількість кроків, які б і рухали відносини вперед. Треба працювати системно і на конкретні результати, що я старався робити.

Що останнім часом вдалося зробити на кордоні?

Звісно, сьогоднішня ситуація на кордоні не може задовольняти ні польську, ні українську сторони, бо є нарікання громадян з обох боків.

На 542 кілометрах спільного кордону сьогодні ми маємо лише шість автомобільних пунктів пропуску і шість залізничних. Це дуже мало. Для прикладу, польсько-німецький кордон до приєднання Польщі до Шенгену мав 38 пунктів пропуску, з яких 19 автомобільних.

Тому є нагальна потреба у будівництві нових пунктів пропуску. Останнім часом було домовлено побудувати два нових пункти: Будомєж – Грушів і Угринів – Долгобичів на польському боці, але для здійснення спільного контролю. Тобто, передбачається, що на згаданих пунктах пропуску разом працюватимуть українські і польські прикордонники та митники. Планується, що ці пункти запрацюють ще до Євро-2012.

Паралельно ведуться переговори щодо будівництва ще кількох пунктів пропуску, як на польському, так і на українському боці кордону, щоби їх загальна кількість була паритетною. Мета цієї роботи — зняти черги, створити комфортні умови для громадян, які перетинають кордон. Бо кордон повинен не ділити, а об’єднувати.

Коли їду в Польщу, їду потягом. Потяг жахливий у всіх відношеннях, тим не менше, квиток коштує майже як на літак. Та найбільше обурює те, що митники посеред ночі виганяють тебе напівроздягнену з купе, бо вони шукають контрабандні сигарети, які перевозять наші провідники. Скажіть, будь ласка, чи порушується десь це питання?

Звичайно, так. Мета обох країн — створити комфортні умови для громадян, що перетинають кордон, в тому числі, також під час прикордонно-митного контролю у поїздах.

Пане Посол, і на закінчення розмови - у ЗМІ з’явилася інформація, що ви їдете послом у США. Зізнайтеся, чи це правда?

Давайте зробимо паузу в цьому питанні. (Сміється).

Моя каденція, як ми говорили, закінчується, я тут уже попрацював чотири роки, почався п’ятий. Тому природно, що місце роботи треба міняти.

Та поки я працюю тут. Коли поїду з Польщі, тоді точно буде відомо, чим далі займатимуся.

Розмовляла Оксана Климончук