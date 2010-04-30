Луценко: депутата-"регіонала" хочуть вивести з-під кримінальної статті

Народний депутат від Партії регіонів Андрій ПІНЧУК, який нещодавно склав присягу у Верховній Раді, побив біля свого дому юнака за те, що той зробив йому і його компанії зауваження, попросивши зробити тихіше музику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції у Києві.

За його словами, згаданий народний депутат 27 квітня склав присягу на вірність служіння народові. А зранку 28 квітня біля свого будинку на вулиці Ірпінській, 66 А.ПІНЧУК, його помічник і водій, перебуваючи в автомобілі «Лексус» із номерами Верховної Ради, голосно слухали музику. Приблизно о 5.30 ранку 28 квітня 19-річний сусід народного депутата Валентин СЕМЕНЧУК вийшов до компанії і зробив їм зауваження, після чого усі троє чоловіків із компанії депутата накинулись на молодого чоловіка.

«Ті люди накинулись на юнака і побили його, і тільки втручання сусідів, які прокинулись і зателефонували у міліцію, врятувало людину. Після бійки юнак потрапив до лікарні зі струсом мозку, відшаруванням сітківки ока, переламаною щелепою і відбитими внутрішніми органами. Тільки належна і своєчасна допомога лікарів врятували майже убитого хлопця», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він повідомив, що за заявою потерпілого було відкрито кримінальну справу, але не за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а за хуліганство (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

«Це перший сигнал, що справу намагаються спустити на гальмах. Я впевнений, що цю справу треба кваліфікувати як замах на вбивство за ст. 115 КК. Тим більше, що це (бійка) відбувалося у стані сп’яніння групою осіб», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він повідомив, що перед тим, як зробити зауваження компанії депутата-“регіонала”, В.СЕМЕНЧУК зателефонував до міліції, повідомивши номери автомобіля, однак правоохоронці відмовилися приїхати за викликом.