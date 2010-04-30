Швидкість згортання демократії в Україні просто вражає

Колишній співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні (у 1995-2007 роках) Ханне СЕВЕРІНСЕН занепокоєна ситуацією зі станом демократії в Україні.

Про це вона сказала в ефірі ТРК Україна.

«Я дуже занепокоєна. Я завжди знала, що в Україні вразлива демократія. Але я навіть не уявляла, що за два місяці, відколи працює новий Президент, – він використав їх для того, щоб підібрати під себе уряд, скасувати результати виборів 2007 року (йдеться про вибори до парламенту і формування коаліції за їх результатами фракціями партій, що пройшли до ВР – УНІАН), повністю підкорити собі Вищу раду юстиції, Верховний Суд, СБУ і навіть парламент», - зазначила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Вона також звернула увагу на те, що було скасовано місцеві вибори, і висловила думку, що це, можливо, було зроблено для того, щоб спочатку призначити “своїх” губернаторів.

«Дуже важливо, щоб в Україні була демократія, а не тиранія більшості», - підкреслила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Колишній співдоповідач ПАРЄ по Україні також негативно оцінила «Харківські угоди» з Росією, підписані Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Так, для МЕДВЕДЄВА (Президента РФ – УНІАН) це був успіх, оскільки він отримав права на базу дуже задешево», - наголосила СЕВЕРІНСЕН. Вона пояснила, що промисловість, яка залежить від дешевого газу, – це вчорашня промисловість. Як приклад Х.СЕВЕРІНСЕН навела Західну Європу, де енергія є дуже дорогою, що спонукає заощаджувати її і бути менш залежним від російського газу.

Окремо колишній співдоповідач ПАРЄ по Україні зупинилася на ухваленні парламентом Державного бюджету на 2010 рік без попереднього обговорення.

«Виглядає, що бюджет народився з темної ночі. Я не розумію, якщо у вас, як ви кажете, дійсно такий хороший бюджет, то чому ви відкрито його не обговорювали, чому ви уникали такого обговорення?» - запитала Х.СЕВЕРІНСЕН у представника коаліції, присутнього у студії.