Нємцов бачить, як Янукович копає собі яму

Рейтинги лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО тільки збільшуватимуться, якщо нинішня влада переслідуватиме її.

Таку думку в програмі "Шустер Live" висловив російський політик, радник екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА Борис НЄМЦОВ.

Б.НЄМЦОВ відзначив, що не є прихильником Ю.ТИМОШЕНКО, і не знає про її можливу причетність до якихось незаконних справ. «Я знаю лише одне - що у всьому світі, і зокрема в Росії, переслідування ТИМОШЕНКО, хоч би якими аргументами воно керувалося, сприйматиметься як політично мотивовані переслідування", - сказав він.

На переконання Б.НЄМЦОВА, це призведе до зростання рейтингу Ю.ТИМОШЕНКО і до того, що Віктор ЯНУКОВИЧ позбудеться крісла Президента. "Треба розуміти, що якщо це почнеться, то тоді ЯНУКОВИЧ перестане бути Президентом, а це станеться", - сказав він. Російський політик упевнений, що влада не повинна йти таким шляхом і вдаватися до переслідування опозиції. "Я не хотів, аби зараз цей ящик пандори розкрився, і отак все закрутилося. Ви потім трійки згадувати сталінські будете", - підсумував Б.НЄМЦОВ.