«Ліві» з оркестром рушили Хрещатиком

Сьогодні У Києві о 10.00 на Хрещатику розпочалася піша хода лівих сил з нагоди свята 1 Травня.

Як передає кореспондент УНІАН, у демонстрації беруть участь представники КПУ, СДПУ(о), партії «Справедливість» та Союзу лівих сил.

Спочатку керівники цих партій поклали квіти до пам`ятника Леніну на Бессарабській площі, а потім, вишикувавшись колоною, рушили Хрещатиком до Майдану Незалежності, де, як очікується, відбудеться урочистий мітинг за участю лідерів лівих партій.

Колону очолює духовий оркестр. Слідом за ним ідуть лідери політсил - Петро СИМОНЕНКО, Адам МАРТИНЮК, Василь ВОЛГА, Юрій ЗАГОРОДНІЙ та інші.

Також в колоні присутні молоді дівчата-барабанщиці, одягнуті в жовті спідниці та блакитні блузи.

За даними правоохоронців, наразі, в акції беруть участь до 5 тис. осіб.

Водночас, від Національної опери по вулиці Б.Хмельницького до Хрещатика рухається кількатисячна колона під прапорами Федерації профспілок України, яка також приєднається до представників лівих сил та братиме участь у мітингу на Майдані Незалежності.