Кожен четвертий українець вважає Першотравень великим святом

Кожен четвертий українець вважає 1 травня великим святом.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною службою Центру.

За даними опитування, 25% респондентів вважають 1 травня дійсно великим святом, ще 43,6% опитаних вважають цей день звичайним святом, таким як і інші офіційні свята.

Звичайним вихідним днем, а не святом 1 травня вважають 25,2% респондентів, а 3,6% опитаних висловили думку, що цей день має бути робочим. Решта респондентів вагалися з відповіддю.

Найчастіше 1 травня великим святом вважають люди у віці від 60 років і старші (38,1%), а найрідше – молодь у віці від 18 до 29 років (14,7%).

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 21 квітня 2010 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.