Опозиція покаже Європі документи про «чорний вівторок»
Синців рахувати не хочуть
Опозиційні сили готують всі необхідні документи до міжнародних інституцій щодо грубих порушень при ратифікації Угоди між Президентами України та Росії щодо продовження терміну перебування в Криму Чорноморського флоту Російської Федерації.
Про це в ефірі програми "Шустер Live" заявив лідер партії "За Україну!", народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
"Партія "За Україну!", інші опозиційні сили готують відповідне подання до ПАРЄ, Європарламенту, до інших європейських інституцій з викладом тих порушень законодавства, Конституції, Регламенту і процедури, які відбулися під час "чорного вівторка" (27 квітня - УНІАН). І ми будемо відстоювати в цих європейських інституціях свою правоту. І громадяни України будуть відстоювати свою позицію поза парламентом, тому що до теперішньої влади в інакший спосіб нічого не доходить", - сказав він.
За словами В.КИРИЛЕНКА, голова ВР не мав права розпочинати пленарне засідання, оскільки в сесійній залі зареєструвалося лише 211 народних депутатів. Крім того, депутат нагадав, що за ратифікацію Угоди проголосували 236 народних депутатів, але насправді такої кількості коаліціянтів в сесійній залі не було. Зокрема, зауважив В.КИРИЛЕНКО, свою відсутність підтвердили щонайменше 3 народні депутати. "Пан КІВАЛОВ раз - був на засіданні Асамблеї РЄ, пан ГОЛОВАТИЙ два - був там же, пан СУХИЙ - голова Тернопільської облдержадміністрації заявив, що був у місті Підгайці і не голосував за цю зраду. От вже маємо 233. А я стверджую, що ще порядка 40 народних депутатів від Партії регіонів та інших коаліційних фракцій на момент голосування були відсутні біля своїх депутатських пультів", - сказав він. Ці депутати, за словами В.КИРИЛЕНКА, в цей час намагалися витиснути представників опозиції з їх же робочих місць. "Звідси і сутичка, звідси і бійка. Зараз тут не місце рахувати у кого більше синців. Ми всі мужчини. Значить синці стали невід’ємним атрибутом парламентської діяльності з приходом до влади Партії регіонів", - додав він. В.КИРИЛЕНКО наголосив, що в практиці жодного іншого парламенту немає такого, аби парламентська більшість не дискутувала з парламентською меншістю, а заздалегідь визначала для себе, що зробить все на власний розсуд. "Оці діяння руками, які відбулися в парламенті - це колективний портрет вашого ЯНУКОВИЧА", - сказав В.КИРИЛЕНКО.
Народний депутат також назвав "удєлом слабких", той факт, що представники влади наразі погрожують опозиції переслідуваннями та порушеннями кримінальних справ за ті події, що відбулися у ВР 27 квітня.