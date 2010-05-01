Симоненко обіцяє тиснути на Януковича і «жорстко контролювати владу»

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО закликає трудящих об’єднатися для контролю за виконанням обіцянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ заявив сьогодні в Києві, виступаючи на першотравневому мітингу на Майдані Незалежності.

«Ми до цього 1 Травня самі собі зробили подарунок і відсторонили помаранчевих безумців… І народ України буде жити за тими законами, які ми з вами самі призначаємо. Але перемога над помаранчевими олігархами ще не означає, що народ відразу став жити краще. Наступний рік нам треба присвятити тому, щоб, подолавши помаранчевих, об’єднатися і жорстко контролювати владу… Робити тиск на владу в тих частинах, щоб вона була послідовною», - сказав П.СИМОНЕНКО, наголосивши, що влада «повинна справді служити народові, а не олігархам і їхнім посіпакам».

За словами лідера КПУ, наступний рік (мається на увазі від цього 1 травня до наступного) має бути роком «повернення правди про нашу історію і нашу перемогу».

Водночас, в контексті цього, П.СИМОНЕНКО закликав усіх не дати “будь-кому” можливості переписувати як заманеться «нашу історію»

Також лідер КПУ закликав трудящих об’єднатися заради того, щоб трудові колективи отримали можливість посилити вплив на роботодавців і на контроль за ними.