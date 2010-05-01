Мітинг на Майдані поспівчував владі

Першотравневий мітинг за участю лівих і лівоцентристських сил та Федерації профспілок України, який проходив на Майдані Незалежності у Києві, завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, на закінчення мітингу його учасники схвалили резолюцію, адресовану до теперішньої влади.

Як зазначається у тексті документа, «нова влада зробила перші кроки, які вселяють надію на швидке подолання кризових явищ». “Ми добре розуміємо, якими дісталися новій владі економіка, фінанси, соціальна сфера”, - зазначили учасники мітингу в своїй резолюції та наголосили, що вони вітають перші кроки нового президента, ВРУ, КМУ з подолання кризових явищ у всіх сферах життя.

«Ми готові до конструктивного соціального діалогу і підтримки всіх починань, спрямованих на благо громадян держави. Водночас, ми очікуємо безумовного виконання владою взятих на себе зобов’язань, на яких наполягають ФПУ та блок лівих і лівоцентристських сил», - наголошують автори резолюції.

Водночас, в ній вони вимагають від влади відродження ефективної роботи підприємств, створення нових робочих місць, реформування економіки з переходом до інноваційно-інвестиційної моделі, реформування та підняття оплати праці.

Крім того, учасники мітингу висловлюються за зміцнення дружніх, братніх зв’язків з народами Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн “заради миру і прогресу”.

Наразі після офіційної частини мітингу на головній площі української столиці розпочалася концертно-розважальна програма.