Тимошенко сьогодні - на Волині

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні здійснює робочу поїздку до Волинської області.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, планується, що лідер БЮТ проведе в Луцьку зустріч з представниками опозиційних партій та рухів Волинської області з питань координації опозиційної діяльності.

Крім того, планується, що лідер опозиції візьме участь у мітингу опозиційних сил. Передбачається, що Ю.ТИМОШЕНКО також виступить у прямому ефірі місцевої телекомпанії "Аверс".