Тимошенко сьогодні - на Волині
13:53, 01 травня 2010Політика
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Лідер опозиції візьме участь у мітингу
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні здійснює робочу поїздку до Волинської області.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, планується, що лідер БЮТ проведе в Луцьку зустріч з представниками опозиційних партій та рухів Волинської області з питань координації опозиційної діяльності.
Крім того, планується, що лідер опозиції візьме участь у мітингу опозиційних сил. Передбачається, що Ю.ТИМОШЕНКО також виступить у прямому ефірі місцевої телекомпанії "Аверс".
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