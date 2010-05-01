Нємцов порівняв «божевільню»-ВР і «кладовище»-Держдуму

Ратифікація "харківської" угоди про продовження перебування ЧФ РФ у Криму завдає значного удару російським національним інтересам.

Про це в ефірі програми "Шустер Live" заявив російський політик, радник екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКО Борис НЄМЦОВ.

Він відзначив, що коли дивився кадри подій, які відбувалися 27 квітня у Верховній Раді України, йому все це нагадувало божевільню. "Така палата для буйних у божевільні. Однак коли я дивився кадри, коли обговорювався договір у нас у Державній Думі, то це було кладовище. Я хочу поставити питання, а що краще - кладовище чи божевільня? У мене відчуття, що божевільня краще, а краще вона тому, що народ може видужати там, а на кладовищі, вибачте, перспектив жодних взагалі", - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він відзначив, що ніхто з депутатів Росії навіть не порушує питання щодо того, наскільки суперечить російським національним інтересам цей договір. За словами Б.НЄМЦОВА, йдеться про 40 млрд. дол., які фігурують у договорах, які Україна фізично не отримає. "Водночас це доходи, що випадають з російського бюджету. Тому що "Газпром" звільняється від експортних мит і це означає, що в Росії буде підвищено податки, зростуть ціни на газ всередині Росії, у нас зростуть комунальні послуги в два рази. А оскільки у нас кладовище, а не парламент, то про це навіть ніхто не запитав у великого ПУТІНА", - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він також звернувся до представників коаліції: "Я дивлюся на колег, які були при владі, а зараз в опозиції. Ви їх сильно не бийте. Тому що коли вони повернуться, вони почнуть бити вас. Це політична дідівщина".