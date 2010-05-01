Тимошенко обіцяє Сухому і Горбалю персональну опіку

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракції БЮТ у Львівській та Тернопільській обласних радах ініціюватимуть висловлення недовіри головам облдержадміністрацій у зв’язку з їх антиукраїнськими діями.

Про це, як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції в Луцьку.

"Я буду звертатися до Львівської обласної ради, до Тернопільської обласної ради висловити губернаторам недовіру і не дати їм працювати в цих областях", - сказала вона.

Лідер опозиції додала, що голови Львівської та Тернопільської облдержадміністрацій не склали депутатські повноваження, як того вимагає закон. У той же час за їх відсутності у Верховній Раді їх картки "проголосували" за ратифікацію Угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту в Україні.

"Два губернатори якоюсь невідомою рукою або невідомим пальцем встигли проголосувати в парламенті за ратифікацію, не перебуваючи в той час в парламенті. Ось такі губернатори, я вважаю, мусять бути прибрані зі своїх посад", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що опозиція контролюватиме дії всіх губернаторів, призначених Президентом, і у разі їх антидержавних кроків ініціюватиме через обласні ради висловлення їм недовіри.