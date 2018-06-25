Першотравень в Україні: Back in the USSR? (фоторепортаж)

КИЇВ: Симоненко збирається тиснути на Януковича

Дівчат-барабанщиць одягли в жовті спідниці та блакитні блузи.

Над цим нео-комуністичним "креативом" майоріли стяги більш популярного у цьому середовищі кольору. На чолі колони, вслід за духовим оркестром, - Петро Симоненко, Адам Мартинюк, Василь Волга, Юрій Загородній та інші керівники лівих сил.

На Майдані до колони лівих приєдналися представники Федерації профспілок.

«Ми до цього 1 Травня самі собі зробили подарунок і відсторонили помаранчевих безумців… І народ України буде жити за тими законами, які ми з вами самі призначаємо. Але перемога над помаранчевими олігархами ще не означає, що народ відразу став жити краще. Наступний рік нам треба присвятити тому, щоб, подолавши помаранчевих, об’єднатися і жорстко контролювати владу… Робити тиск на владу в тих частинах, щоб вона була послідовною», - промовляв на мітингу Симоненко, наголосивши, що влада «повинна справді служити народові, а не олігархам і їхнім посіпакам».

А потім, як і належить справжнім захисникам знедолених, профспілки і ліві схвалили перші кроки нової влади, заодно поспівчувавши їй.

СЕВАСТОПОЛЬ: найбільша «дивина» - державні прапори у колоні

Міліція каже, шо на демонстрацію вийшло 10 тисяч людей. На лозунгах і транспарантах - «Вимагаємо повної компенсації за перевезення пільгових пасажирів», «Вимагаємо повернути трудящим борги із зарплати» ( а борги там ого-го! - більше 20 мільйонів гривень) , «Депутати, збережіть у місті доступний, екологічно чистий транспорт», «Ні - інфляції», «Російській мові – статус державної» (поряд з написом було зображення портрета Леніна, на червоному тлі).

Як передає кореспондент УНІАН, найбільше на площі Нахімова було прапорів Партії регіонів, СПУ, КПУ. Серед інших виднілося й декілька державних прапорів України, чого давно не було на такому заході.

ЧЕРКАСИ: праві не попустили лівим

Усі черкаські мітингувальники збиралися на площі Богдана Хмельницького. Колони правих та лівих сил стояли окремо. Вони пройшли головною вулицею міста до Соборної площі, де колись стояв пам`ятник Леніну. Першою цей маршрут пройшла колона лівих. Слідом за нею йшли праві. Вони скандували "Зека геть!" та "Бандера – наш герой!".

А на площі Тараса Шевченка УНП поставила чотири стенди з критикою дій уряду та Президента. Раптом до стендів підбігло четверо хлопців, ухопили два з них й побігли...

ОДЕСА: з Леніним і Сталіним

Мітинг, на який зійшлося душ зо сімсот, проводили на Куликовому полі. Люди похилого віку тримали червоні прапори, портрети комуністичних вождів Сталіна і Леніна.

Виступаючи на мітингу, перший секретар Одеського обкому КПУ Євген ЦАРЬКОВ піддав критиці «за антинародну політику» колишню «помаранчеву» владу і заявив, що комуністи ініціюють створення в парламенті одразу двох спеціальних комісій. Одна з них «розслідуватиме злочини» екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, а друга – шукатиме винуватців розграбування Чорноморського морського пароплавства.

ЛУГАНСЬК: «Ни пяди русской земли евроинтеграторам!»

На мітинг зібралося близько двох тисяч людей. До них промовляв народний депутат Спиридон КІЛІНКАРОВ. Він запропонував учасникам мітингу вимагати від влади проведення аудиту діяльності Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, а закінчив свій виступ закликом: «Бандитам тюрми!».

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під гаслами «За право на труд и достойную жизнь!», «Нет росту цен, драконовским поборам, банковскому грабежу!», «Ни пяди русской земли евроинтеграторам!», «За союз с Россией и Беларусью, за русский язык, достойную жизнь!», «Хватит бомжевать на задворках Европы! Выживем вместе с Россией!», «Рабочим – винтовку, буржуям – бечевку!».

У резолюції мітингу - повна підтримка владі.

СІМФЕРОПОЛЬ: «Зате у мене красиві очі»

Першотравнева демонстрація тут наймасовіша: за підрахунками міліції, у центрі міста зібралося до тридцяти тисяч осіб.

Комуністи несли прапори радянських республік, партійні прапори і транспаранти «Захистимо своє право на російську мову!», «Вимагаємо позбавити Бандеру і Шухевича звання героїв України!», «Неофашизм не пройде!».

Колона «регіоналів» була найчисленнішою.

Представники партії «Союз» йшли з прапорами і транспарантами «Ні підвищенню тарифів ЖКГ», «Відкрити пляжі - врятувати курорт», прихильники громадсько-політичного руху «Російську єдність» несли прапори організації і скандували «Росія!».

Завершили ходу молоді люди з плакатами з абсурдними гаслами, серед яких були: «На жаль, ця фраза не пройшла цензуру», «Абир абирвалг», «Активуй вугілля», «Зате у мене красиві очі», «Забери у мене плакат».

ЛЬВІВ: замість демонстрації - маївка

Львівські комуністи відмовилися від проведення традиційних першотравневих походів під партійною символікою і мітингу біля Монументу Слави і відсвяткували мітингом-маївкою у львівському парку культури ім. Б.Хмельницького.

З літньої естради парку культури Б.Хмельницького звучав «Інтернаціонал» та пролетарські пісні.

Підготувала Дарина Терещенко

Фото Миколи Лазаренка і Андрія Любимова ,УНІАН