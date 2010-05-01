Тимошенко каже, що Янукович вже друкує фантики

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нова влада для залагодження протистояння у суспільстві, яке виникло через підписання угоди про Чорноморський флот, почала використовувати механізм емісії грошей для підвищення соціальних виплат. Про це вона заявила в суботу на прес-конференції в Луцьку.

«Після прийняття бюджету вони запланували покрити Україну цілим шаром соціальних грошей, які сьогодні друкуються, які є емісійними, які не народжені реально працюючою економікою. Вони хочуть прикрити свої ганебні дії по відношенню до України роздачею грошей. Так вони завжди купували вибори, так підкуповували людей сотнями і потім здобували таким нечесним шляхом владу», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО її офіційний сайт.

Таким чином, на переконання лідера опозиції, влада хоче "закрити рот громадянам України, закинувши їх пенсійними грошима, грошима на заробітну плату, на соціальну підтримку".

«Але тут і є пастка, тому що ці гроші несправжні, вони, як фантики, надруковані для того, щоб тимчасово людям нібито в обмін за те, що вони у них беруть, а беруть вони у них Україну, вони беруть у людей незалежність», - застерігає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що влада, таким чином, створює штучну соціальну стабільність. «Вони хочуть, щоб всі мовчали, всі були смирні і спокійні, щоб всі сиділи на своїх місцях і казали: так, дійсно, в Україні все добре, Україна втрачає, але у нас підвищилася пенсія і зарплата, тому, можливо, треба й далі мовчати. Ось їхні плани», - припустила лідер опозиції.