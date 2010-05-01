Азаров звільнив гендиректора концерну «Ядерне паливо»

Кабінет міністрів України розпорядженням № 988-р від 28 квітня 2010 р. звільнив Володимира РЕДЬКА з посади генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”. Текст документа розміщено на сайті уряду.

В.РЕДЬКО звільнений за невиконання умов контракту.

Нагадаємо, він був призначений на посаду у травні 2009 р.

Довідка УНІАН. У квітні 2008 року Кабмін ухвалив рішення створити державний концерн «Ядерне паливо». У вересні того ж року був зареєстрований статут концерну, згідно якому до складу об`єднання увійшли держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ГП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».