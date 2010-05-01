В Харкові утворили Комітет захисту України

Представники понад десяти обласних осередків політичних партій та громадських організацій національно-патріотичного спрямування оголосили про створення Харківського комітету захисту України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода», з ініціативи якої 30 квітня пройшли збори учасників об`єднання.

Готовність до координації спільних дій проти ліквідації української державності, йдеться у повідомленні, висловили очільники місцевих організацій ВО «Батьківщина», Християнсько-демократичного союзу, Української народної партії, Партії «Реформи і порядок» та Народного руху України. Учасники новоствореного комітету дійшли принципової згоди щодо необхідності конкретних прямих дій для перешкоджання планам антиукраїнських сил як у центральній владі, так і на рівні Харківщини.

«Заява про утворення комітету є першим і останнім його документом. Ми не маємо жодного права витрачати дорогоцінний у нинішніх умовах час на декларації, заяви, листи, відозви тощо. В ситуації неоголошеної та неприхованої війни з українською державністю та українською нацією маємо діяти рішуче, ефективно та результативно. Адже зухвальство і цинізм наших ворогів ґрунтується на очікуванні «демократичності», «толерантності», «плюралізму», багатогодинних круглих столів і жвавого обговорення у відповідь. Збори комітету скликатимуться виключно для розподілу обов’язків учасників у проведенні акцій національного опору», - сказав на зборах керівник харківської «Свободи» Ігор ШВАЙКА.

Про перші дії Харківського комітету захисту України буде повідомлено вже найближчим часом. Заява з перерахуванням конкретних стратегічних заходів комітету буде оприлюднена 6 травня, повідомили у прес-службі «Свободи».