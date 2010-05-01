Тимошенко: сьогоднішня ситуація вимагає рішучих дій

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко попереджає, що під час візиту Президента Росії Дмитра Медведєва до України 17 травня планується підписати низку антиукраїнських угод та документів, повідомляє її офіційний сайт.

"Після цього вже говорити про те, що ми є державою, незалежною і сильною просто не можна буде. Після цього потрібно сказати, що Україну знищили, продали і здали… і далі нам залишається тільки боротьба за повернення всього до статус-кво", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Луцьку.

Лідер опозиції зазначила, що розуміє бажання людей щодо стабільності в державі, однак, на її думку, сьогоднішня ситуація знову вимагає рішучих дій. "Саме тому я об`їду всі області, які готові усвідомити ризики і які готові об`єднатися і постати проти цього", - додала вона.

Юлія Тимошенко вважає, що влада діє системно, але ця системність скерована проти України. "Зразу після того, як вони посіли посади, почали втілювати той план руйнації України, який, я переконана, вони мали ще в 2004 році, але тоді ми не дали їм цей план втілити в життя. Сьогодні він розгортається на повну потужність – швидко, злагоджено, і, як вони вважають, блискавично ефективно", - зазначила лідер опозиції.