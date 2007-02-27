У Нашій Україні вважають, що коаліція будує міст від Грушевського до Місяця

Заяви представників коаліції щодо можливості проведення дострокових виборів Президента пов’язані з провалами в діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії “Наша Україна”, про це заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Борис БЕСПАЛИЙ, коментуючи заяву члена фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА, що проведення дострокових парламентських виборів можливе лише за умови дострокових президентських виборів.

Він зазначив, що на даний час ніякого законопроекту про дострокові президентські вибори в парламенті не зареєстровано. Б.БЕСПАЛИЙ переконаний, що “коли “регіонали” почнуть працювати над цим документом, вони зрозуміють усю безглуздість цієї ідеї, облишать цю марну справу і займуться чимось більш корисним.” Депутат також наголосив, що “ця законодавча ініціатива взагалі на увагу не заслуговує”.

“Це все одне, що пообіцяти збудувати міст від вулиці Грушевського і до Місяця, тобто, повна нісенітниця. Тому тут нема чого й аналізувати. Це просто показник їхнього нервового стану, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ. При цьому він додав, що представники коаліції намагаються “перевести стрілки з реальних проблем, які вже створив для людей цей уряд своєю безтолковою політикою”.

Б.БЕСПАЛИЙ також нагадав, що існує закон про вибори Президента України в якому чітко виписано коли і як можливо проводити дострокові президентські вибори.

“Тому дана ініціатива “регіоналів” пов’язана лише з провалами уряду В.ЯНУКОВИЧА”, - переконаний народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, заступник лідера фракції Партії регіонів В.КИСЕЛЬОВ заявив, що проведення дострокових виборів до парламенту можливе лише за умови дострокових виборів Президента. Він зазначив, що пропонуватиме зареєструвати проект закону про дострокові вибори одночасно і Президента України, і Верховної Ради України.