Росія влаштувала чергову провокацію проти України

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає надання Росією гуманітарної допомоги Придністров’ю спробою вплинути на парламентські вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у прес-центрі блоку «Наша Україна».

Б.ТАРАСЮК додав, що у цьому беруть участь як Росія, так і Придністров’я. Міністр нагадав висловлену раніше думку про те, що у цій гуманітарній допомозі не було жодної потреби.

Як пояснив Б.ТАРАСЮК, такі дії є спробою вплинути на виборчий процес в Україні, оскільки рішення про надання гуманітарної допомоги і перевезення її автотранспортом через територію України було прийняте «не значно раніше до виборів, не після виборів, а саме в останні дні перед днем голосування».

Ще одним аргументом на користь цієї думки Б.ТАРАСЮК назвав те, що допомога перевозиться не залізницею, не літаками, а саме автоколоною через всю територію України. За словами міністра, МЗС має інформацію, що з 24 автомобілей, які перевозять гуманітарну допомогу, два абсолютно порожні. «Везуть повітря у якості продовольства», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Таким чином, він вважає, що подібні дії Росії і Придністров’я є провокацією відносно України. «Ми маємо справу з провокацією», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня о 00.30 у пункті пропуску „Бачівськ” на українсько-російському кордоні у Сумській області закінчено оформлення автоколони з гуманітарним вантажем, що прямує з Росії до Придністров’я.

За даними прес-центру Державної прикордонної служби України, 18 КамАЗів та 5 МАЗів з продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни прямують трасою „Москва - Київ”. Супроводжують колону 4 автомобілі типу „Джип”, що прибули з Росії, та 2 автомобілі Міністерства внутрішніх справ України.

У Придністров’я вантажі потраплять через пункт пропуску „Платонове” в Одеській області.

Зараз російська автоколона зупинила свій рух на території України і планує вирушити до Придністров’я о 20.00.

Державна прикордонна служба України запевняє, що російська гуманітарна допомога Придністров’ю безперешкодно перетне придністровську ділянку українсько-молдавського кордону.