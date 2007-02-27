Посиденьки в УНІАН: “Приватна ініціатива замість державної програми «почесного гостювання»

28 лютого 17-30 - В УНІАН відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру. Щотижневі посиденьки на тему: “Приватна ініціатива замість державної програми «почесного гостювання», або Україна панєвропейська в Польщі”. Прес-брифінг ініціаторів проекту «Україна панєвропейська в Польщі». 5-13 травня 2007р. в Польщі пройдуть Польські Зустрічі Європейські, 17-20 травня 2007р. відбудеться 52 Міжнародний Варшавський Книжковий Ярмарок на якому Україна має бути Почесним гостем. Під час брифінгу журналісти зможуть дізнатися про те, що відбуватиметься у Польщі з 10 по 20 травня, хто бере в цьому участь і які «визначні» українські благодійники відмовили у підтримці цієї ініціативи? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00, pr@msbrand.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.