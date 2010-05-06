Експерти: визнання Абхазії загрожує Україні міжнародною ізоляцією

Інститут світової політики застерігає керівництво України від кроків, які можуть суттєво підірвати довіру до держави з боку міжнародної спільноти, а саме - від визнання державності сепаратистських утворень - Південної Осетії та Абхазії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві цього Інституту.

На переконання авторів заяви, визнання незалежності територій, які де-юре залишаються частиною Грузії, поставить під сумнів відданість України міжнародному праву.

“Державність Південної Осетії і Абхазії не визнала жодна демократична держава світу. Не піддалися тискові Росії навіть такі її давні союзники, як Республіка Білорусь. На сьогодні Абхазію та Південну Осетію, окрім Росії, визнали лише три країни: Нікарагуа, Венесуела та Республіка Науру”, - зазначається в заяві.

Як підкреслюють в Інституті світової політики, визнання Абхазії та Південної Осетії стане серйозною перешкодою для розвитку відносин з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки.

“Зусилля України у питаннях євроінтеграції будуть зведені нанівець. Україна опиниться де-факто в міжнародній ізоляції”, - констатується в заяві.

Крім того, на думку її авторів, “визнанням Абхазії Україна візьме на себе відповідальність за виселення з цієї території щонайменше двохсот тисяч грузинів, що відбувалося протягом останніх десятиліть”.

Також в Інституті світової політики попереджають, що “підтримка Києвом дезінтеграційних процесів на пострадянському просторі може вдарити бумерангом і по Україні”. При цьому в заяві зазначається, що “окремі російські діячі неодноразово підігрівали сепаратистські настрої в окремих регіонах нашої держави”.

Інститут світової політики закликає громадян України підтримати ці застереження, оскільки внаслідок визнання Південної Осетії і Абхазії в ізоляції опиниться не лише українська влада та український бізнес, який розвиває контакти з партнерами на Заході, а й кожен громадянин України, який прагне відкритих кордонів із Європейським Союзом.