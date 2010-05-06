Янукович каже, що скоро вся Україна «шукатиме спасіння» від Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що незабаром вся країна буде «шукати спасіння» від діяльності ініційованих лідером об’єднаної демократичної опозиції Юлією ТИМОШЕНКО комітетів порятунку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Єнакієвому, де перебуває в рамках своєї робочої поїздки в Донецьку область.

«Вся Україна скоро буде шукати спасіння від них», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання щодо свого ставлення до ініціатив опозиційних сил створити по всій країні громадські комітети спасіння України з метою протидії чинній владі.

На думку глави держави, замість того, щоб приєднатися до влади і розпочати відновлення того, що було зруйновано в державі впродовж останніх п’яти років, «вони продовжують гратися у політику».

«Я думаю, що не це зараз необхідно країні. Державі необхідна стабільність, відновлення економіки, покращання життя людей і побудова демократії», - підкреслив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що країні, безперечно, необхідна опозиція, але опозиція – конструктивна, яка пропонує альтернативні проекти і рішення, як зробити життя людей кращим.

«Вони димові шашки зараз пропонують країні. Спочатку у парламенті, а потім в усій країні», - сказав Президент України.