Опозиції пояснюють, що яєчні фейєрверки у ВР людям вже не цікаві

Політтехнолог, директор GMT-group Анатолій ЛУЦЕНКО вважає, що українці втомилися від політичної одноманітності, і чекають на «третю силу».

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

«Аналізуючи події останніх тижнів, можна констатувати, що українське електоральне середовище стає все більш індиферентним до традиційних методів дії на себе як з боку влади, так і з боку опозиції», - заявив експерт.

Він, зокрема, зазначив, «що яєчними і газовими фейєрверками у парламенті, а також нечисленними і слабо організованими мітингами, взаємними радикальними звинуваченнями стає все важче завоювати серця виборців. Влада і опозиція діють в одновимірному резонансі, що посилює стомленість суспільства від політики як такої».

А.ЛУЦЕНКО вважає, що «суспільство дозріло до сприйняття дискусії на вищому рівні, ніж той, який можуть запропонувати нинішні влада і опозиція. Саме тому соціологічно фіксується суспільний запит на «третю» силу. І завдання нового покоління політиків їм такий дискурс надати».

«Сьогодні все більш затребуваними стають такі якості, як професіоналізм, прагматизм, ідеологичность, замість популізму і політиканства», - зазначив експерт. - Ми бачимо, що і в коаліції, і в опозиції є персоналії, які відповідають таким характеристикам: ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, ГРИЦЕНКО, ЖВАНІЯ, КОРОЛЕВСЬКА, ЛАРІН і багато інших. Тобто елітному середовищу належить пережити трансформаційні процеси, які значно додадуть в динаміці після місцевих виборів. Тоді новий електоральний запит на «третю силу» проявиться більш рельєфно, і дозріють політичні носії, готові виконати соціальне замовлення».

«Єдине, що б хотілося побажати майбутнім представникам «третьої сили»: мало конституюватися як «третя сила», треба ще бути адекватними своєму статусу. Словом - не повторювати помилки, вже допущені ЯЦЕНЮКОМ», - додав А.ЛУЦЕНКО.