Литвина запрошують до Хоружівки - показати, що солома є, й вона гріє

Жителі села Хоружівка Недригайлівського району Сумської області звернулись з відкритим листом до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, у якому запрошують оглянути діюче виробництво солом’яних гранул і роботу котла на цьому виді палива.

Як передає кореспондент УНІАН, текст листа сьогодні оприлюднила сумська інтернет-газета «Сотня».

У листі зазначається, що засоби масової інформації з посиланням на парламентський телеканал «Рада» розповсюдили вислови В.ЛИТВИНА стосовно останніх україно-російських газових угод.

«Ваша схвальна оцінка цих угод базується на впевненості, що російському газу в Україні немає альтернативи, і тому поступки української сторони на переговорах виправдані. Дослівно це звучить так: «Якщо звучать заклики про те, що треба було не приймати це рішення, а топити соломою, як один вождь сказав, що треба топити соломою, то виникає питання, де він бачив, що в Україні є солома. По-друге, хай він покаже особистий приклад, як він своє обійстя опалює соломою…». На нашу думку, така позиція протирічить здоровому глузду, об’єктивному стану речей і покликана лише виправдати в будь який спосіб випрошену ганебну знижку на газ», – йдеться у листі.

Жителі Хоружівки наголошують, що «в рідному селі Віктора ЮЩЕНКА є успішний досвід використання соломи як джерела енергії».

«У Хоружівці вже як півроку працює котельня на солом’яних пілетах, що опалює площу в 3,5 тис. кв. м. В сусідньому селі Гринівці ці пілети виробляють із сировини, що виростає на полях навколо села. Ми вважаємо, що успішний досвід, що з ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА був впроваджений у його рідному селі, можна було б поширити і на інші регіони України замість того, щоб торгувати її територією. Використання «солом’яної технології» при опалюванні дає ефект в економії в 2,3 рази. Створено додаткові робочі місця, збільшилися, відповідно, платежі в місцевий бюджет», – йдеться у відкритому листі.

У зв’язку із цим громада Хоружівки запрошує В.ЛИТВИНА до себе у село, щоб він «на власні очі» пересвідчився у тому, «як на батьківщині Віктора ЮЩЕНКА «топлять соломою» і почувають себе комфортно, бо не зобов’язані за це нікому і нічому, окрім власної праці».