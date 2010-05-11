Тимошенко таємно дістала лист міністру Бойку з Росії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що український уряд має намір «здати» Росії всі об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на мітингу опозиційних сил біля Верховної Ради України.

За словами лідера БЮТ, керівництво Міністерства енергетики РФ підготувало проект угоди, якою передбачено «здати» Росії українську енергетику.

«У мене в руках зараз знаходиться пакет документів, заради якого ми з вами зібралися сьогодні. Я тримаю в руках у першу чергу лист, який спрямований заступником міністра палива та енергетики Росії до українського міністра. Зверніть увагу, навіть міністр Росії не пише міністру України. Це вважається принизливим. А пише заступник нашому міністру», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона процитувала цього листа, в якому, зокрема, сказано: «Свидетельствую вам свое уважение и в соответствии с договоренностью направляю подготовленный Минэнерго России проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики. Примите уважаемый наш министр уверения в моем высоком к вам уважении».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що додатком до цього листа передбачається заходи, які «забирають в України по всіх напрямках паливно-енергетичного сектору наше майно».

Вона зауважила, що додатком до угоди пропонується створити спільне підприємство, яке займатиметься будівництвом та введенням в експлуатацію декількох агрегатів Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Крім того, як стверджує Ю.ТИМОШЕНКО, Росія пропонує Україні реалізувати проект будівництва Канівської ГАЕС, проекти з технічного переоснащення та реконструкції інших діючих теплових і гідроелектростанцій. Крім того, планується реалізація інвестиційних проектів з розвитку та модернізації розподільчих систем України.

«Повністю весь енергоатом, повністю весь «Нафтогаз» по кожній буквально позиції. Це значить, що ми з вами, як народ, сильні тим, що ми маємо сьогодні у нашій державі одну з потужніших атомну енергетику», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що електроенергія, вироблена на українських гідроелектростанціях, у декілька разів дешевша, ніж на європейських ГЕС.

«Після того як 17 травня будуть підписані ці угоди таємно – це ми теж дістали не з урядових джерел – ми це дістали таємно. Після того як це буде підписано, ми з вами не матимемо нічого. І перше, що будуть робити, - це на кожному з нас заробляти гроші, тому що будуть вас переконувати: щоб країна жила заможно, треба ціни на електроенергію і на газ підняти у три-чотири рази. А прибутки будуть вже не в українському бюджеті, а у нових власників. Я хочу запитати, чому нас братній російський народ так міцно і щиро любить?» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.