Тимошенко бачить тільки один спосіб зупинити нові договори з Росією

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що лише за умови активної позиції населення України 17 травня не будуть підписані чергові українсько-російські угоди, які б суперечили українським національним інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

Вона нагадала, що вчора був створений Комітет захисту України, який має на меті припинити беззаконні дії влади.

Крім того, лідер БЮТ висловила переконання, що структура комітету буде збільшуватися, і його підрозділи будуть створені не тільки в кожному регіоні, а й у багатьох містах, селах, селищах і навіть на підприємствах.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у Верховній Раді завтра буде заслухана інформація уряду щодо угод, які планується підписати 17 травня. При цьому лідер БЮТ зауважила, що вона ніколи не виступала проти партнерських і відкритих відносин України з Росією. «Я ніколи не зупиняла цей процес співпраці, а навпаки, всіма можливими засобами посилювала їх. Але одна справа – співпраця на рівних, там де всі проекти є взаємовигідними, а інша справа – коли під прикриттям створення спільних підприємств Україну просто поглинають у ключових напрямках її розвитку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона також наголосила, що, безумовно, необхідно «зупиняти підписання угод, які суперечать національним інтересам». «Але для цього залишається тільки один шлях – об’єднання політичних сил і суспільства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.