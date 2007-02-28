Наша Україна звинувачує Генпрокуратуру в рейдерській атаці

“Наша Україна” вимагає від Генеральної прокуратури довести до суду кримінальну справу, порушену стосовно колишнього голови Сумської облдержадміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політичної партії “Наша Україна”.

“Генеральна прокуратура України здійснює сьогодні рейдерську атаку на демократію в Україні, ігнорує закон і підміняє правосуддя. «Наша Україна» висловлює обурення щодо намірів Генеральної прокуратури закрити кримінальну справу проти Володимира ЩЕРБАНЯ. Ми переконані, що такі дії Генпрокуратури є черговим свідченням того, що правосуддя і законність в Україні чим далі більше стають заручниками корпоративних інтересів Партії регіонів”, - говориться у заяві.

“Наша Україна” нагадує, що на адресу В.ЩЕРБАНЯ “давно висуваються звинувачення у низці протиправних дій, що мали місце під час його перебування на посаді голови Сумської ОДА: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, здирництво, тиск на виборців”.

“Зрештою, саме В.ЩЕРБАНЬ переслідував студентську молодь під час президентських виборів 2004 року. Свідками цього були народні депутати від фракції «Наша Україна», які надавали політичну підтримку сумським студентам. Наявність таких обвинувачень і дії слідчих Генеральної прокуратури не залишають сумнівів у тому, що закриття справи проти ЩЕРБАНЯ є актом політичним, а не правовим”, - вважає партія “Наша Україна”.

“Наша Україна” переконана, що такий крок Генпрокуратури, утверджуючи безкарність та неповагу до закону, може спровокувати нові хвилі злочинності та корупції в органах влади. “Ми застерігаємо Генеральну прокуратуру України від неправового рішення про закриття справи проти екс-губернатора Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ і наполягаємо доведенні справи до судового розгляду”, - наголошують члени “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 27 лютого заявив, що слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України не встановив складу злочину у справі, яку було порушено проти колишнього голови Сумської облдержадміністрації В.ЩЕРБАНЯ. За словами О.МЕДВЕДЬКО, слідчим який вів справу, було виконано значну кількість оперативних і «технічних» дій, і «слідчий прийняв рішення, що в діях В.ЩЕРБАНЯ немає злочину», а тому справа має бути закрита.

В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.