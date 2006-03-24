Єхануров думає, що український народ його заслужив

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не бачить потреби робити політичні заяви щодо президентських виборів в Білорусі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі зі студентами і професорсько-викладацьким складом Національного технічного університету (Київський політехнічний інститут).

«Я як прагматик, я не вважаю, що треба робити серйозні політичні заяви», - сказав він. «Політично там щось міжнародні організації скажуть, хай собі кажуть, вважайте, що ми подумки там», - додав прем’єр. Він також зазначив, що як перший заступник керівника штабу кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА у 2004 році проводив переговори з кожним білоруським опозиціонером, які приїжджали в Україну, але сьогодні він є головою уряду держави, яка є сусідкою Білорусі.

Прем’єр-міністр наголосив, що за минулий рік Україні вдалося збільшити рівень товарообороту з Білоруссю у 1,7 рази. Крім того, вдалося домовитися про постачання у Білорусь 2,5 млрд. кВт/год. електроенергії, а на наступний рік Білорусь пропонує збільшити постачання до 4 млрд. «Ми все будемо робити, щоб було цікаво працювати з нашими сусідами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зазначив, що, можливо, і не 80% проголосували за Олександра ЛУКАШЕНКА, але 72% - цифра, якій він «вірить». «Я там був, я знаю, я отримую всю інформацію, яка є. Одна справа, як би нам хотілося, а інша – є реалії. Кожен народ заслуговує той уряд, тих правителів, ну і так далі по тексту», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Довідка УНІАН. У Білорусі 19 березня відбулися президентські вибори. За офіційними даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів перемогу на виборах одержав Олександр ЛУКАШЕНКО, який набрав 83% голосів виборців. Явка виборців була безпрецедентною і становила 92,6%.