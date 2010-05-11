Янукович визнав, що не знає, як зробити життя кращим вже сьогодні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у другому півріччі поточного року розпочнеться робота над створенням стратегічної програми розвитку України до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час першого засідання Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що очолювана ним вертикаль влади вже у червні запропонує перші конкретні реформи, які необхідно провести в країні.

«Коли вони (реформи – УНІАН) почнуть працювати і давати результати - життя покаже», - зауважив глава держави, додавши, що ефективній реалізації реформ заважають наслідки світової економічної кризи.

Водночас він підкреслив, що «новації, модернізації в країни повинні відбуватися постійно».

«Суспільство очікує, що все сьогодні стане набагато краще, ніж було учора. Безумовно, якщо б ми знали, як це можна зробити, ми б це зробили. Але рецепту такого немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим Президент наголосив, що за рахунок організації ефективної системи влади і ефективного використання наявних ресурсів необхідно поступово переходити від антикризових заходів до політики перспективного зростання.

«Вже у другому півріччі почнемо працювати над стратегічною програмою розвитку України до 2020 року», - поінформував Президент.