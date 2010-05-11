«Чесного і об’єктивного» Кисельова знову просять показати Тимошенко

Члени Ради об’єднаної парламентської опозиції просять ведучого і керівника програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер» Євгена КИСЕЛЬОВА розглянути питання участі лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО як основного гостя, зокрема, у найближчому випуску програми 14 травня.

Про це йдеться у відкритому листі, текст якого передано агентству УНІАН прес-службою БЮТ.

У листі зазначається: “Змушені знову звертатися до Вас із відкритим листом. Ми вже писали, що багато років знаємо Вас як чесного, об’єктивного тележурналіста і маємо тверде переконання, що політична ситуація в Україні, яка склалася після перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, не впливає на Ваші принципи і відданість засадам професійної журналістики”.

“На жаль, більше 3 місяців, що минули після другого туру президентських виборів, Ви не запрошуєте на свою програму політика, який здобув підтримку мільйонів та мільйонів виборців - Юлію ТИМОШЕНКО, зауважують автори листа.

“Попри очевидний для нас тиск власників телеканалу “Інтер” на редакцію «Великої політики», ми переконані, що Ви розумієте: обговорення сумнівних і суперечливих рішень Президента ЯНУКОВИЧА у зовнішній та внутрішній політиці без участі лідера опозиції порушує всі можливі стандарти журналістської професії”, заявляють члени Ради об’єднаної парламентської опозиції Борис ТАРАСЮК, Микола КАТЕРИНЧУК, Володимир СТРЕТОВИЧ, Юрій КАРМАЗІН, Роман ЗВАРИЧ, Юрій ЛУЦЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Микола ТОМЕНКО, Іван КИРИЛЕНКО.