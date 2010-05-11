Тимошенко: журналісти довели, що готові відстоювати демократію

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що боротьба журналістів проти запровадження цензури на телебаченні свідчить про їх готовність відстоювати демократичний шлях розвитку України. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу біля Верховної Ради.

"Те, що два телеканала – "1+1" і СТБ - виступили демаршем проти власників, говорить про те, що Україна починає прокидатися. Я вірю, що сьогодні ми починаємо визвольну боротьбу, тому що вона зараз саме такою є", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, журналісти заявили про свою позицію, в тому числі, і завдяки проведенню масових акцій протесту на вулицях українських міст.

"Я переконана, що після того, як почують і відчують силу людей на майданах, на вулицях, наші журналісти будуть набиратися ще і ще мужності повставати проти олігархів, якими володіють ЗМІ. Так, олігарх може володіти каналом, але він не може володіти словом журналіста", - переконана вона.

Як відомо, нещодавно журналісти програми ТСН телеканалу "1+1" та програми "Вікна" телеканалу СТБ виступили із заявами про введення системної цензури на телеканалах.