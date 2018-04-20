Чим завершаться коаліційні переговори?

Лише третина опитаних на УНІАН-сайті громадян вважає, що переговори завершаться утворенням помаранчевої коаліції, тобто у складі “Нашої України”, БЮТ та соціалістів.

Запитання було сформульоване так: “Чим, на Вашу думку, закінчаться коаліційні переговори?” На користь помаранчевих віддали голоси 32,4 % користувачів сайту. 23,1% - гадають, що переговори дійдуть до формування “широкої” коаліції (“Наша Україна” плюс Партія регіонів), майже чверть респондентів - 24% - прогнозує розпуск парламенту. Порівняно невелика частина - 13,6% - передбачають утворення антипрезидентської коаліції (Партія регіонів плюс ліві).

Відповідь “інше” дали 7% громадян. Переговори, на думку читачів можуть закінчитися, зокрема: “Новими виборами в Верховну Раду, імпічментом Президентові, можливо, громадянською війною”; “Зрадою Майдану з боку НУ”; “Безладом”; “Ситуативною коаліцією”; “Нічим”; “Стражданнями народу”; “Та чим завгодно, аби швидше”; “Перегризеться вся ця помаранчева коаліція за портфелі”; “Відходом Тимошенко в опозицію”; “Крахом економіки”; “Кризою в Україні”; “Угодою вожаків щодо того, хто з чого зніматиме свою частку в економіці країни”.

Опитування УНІАН не є репрезентативним. Загалом на українськомовній та російськомовній версіях сайту на запитання УНІАН відповіло 966 чоловік.