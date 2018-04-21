Азаров про тарифи, дострокові вибори, інфляцію, Універсал і українську мову

Про передачу НКРЕ формування комунальних тарифів для населення

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ називає абсурдною ідею про передачу Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) функції формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні в ефірі радіо «Ера».

«Ця ідея абсурдна, тому що в різних регіонах різні умови. В одному місті, наприклад, сміття вивозять за 20 кілометрів, а в другом є сміттєпереробний завод. В одному місті працюють котельні 18-року виробництва. В іншому – сучасні і ресурсозберігаючі. Умови настільки різні, що неможливо визначити єдині ціни», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, єдиним механізмом для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути норма рентабельності організацій, які надають послуги. «Наприклад, прибуток не повинен перевищувати 5%. Нульовий рівень ми не можемо встановити, бо організаціям необхідно направляти кошти на модернізацію житлово-комунальної інфраструктури», - пояснив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував вивести Національну комісію регулювання електроенергетики з підпорядкування Кабінету Міністрів і надати їй право формувати тарифи на житлово-комунальні послуги для населення. Про необхідність регулярних зустрічей Президента і уряду

«Президент повинен регулярно зустрічатися з представниками уряду, аби знати проблеми, які є в країні, а не слухати своїх радників. Він повинен регулярно заслуховувати доповіді представників уряду. Він повинен жити тими проблемами, які стоять перед країною», – сказав М.АЗАРОВ.

Перший прем`єр-міністр уточнив, що за час діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА не «було жодної такої зустрічі».

М.АЗАРОВ також нагадав, що і в попередні роки відбувалися дискусії між урядом і Президентом Леонідом КУЧМОЮ. «Дискусії були дуже гострими, але не публічними. Були серйозні суперечності. Не завжди нам подобалися рішення Л.КУЧМИ, і ми відстоювали свої позиції і добивалися – в ряді випадків поступалися Президентові, в ряді випадків – Президент поступався нам. Але у нас була абсолютно нормальна робота між урядом і Президентом. Ніхто й знати не знав, які дискусії велися», – додав він.

Про українську мову

Микола АЗАРОВ вважає незаслуженими докори на свою адресу про незнання української мови. Про це він сказав, відповідаючи на питання радіослухача про те, чому перший віце-прем`єр-міністр досі не вивчив державної мови.

«Я не хочу відповідати на це питання. Образливо слухати такі питання. Не треба мені дорікати шматком хліба. Я працюю досить багато і я вважаю, що я свій хліб відробляю», - сказав М.АЗАРОВ.

Про дострокові парламентські і президентські вибори

Микола АЗАРОВ заявляє, що керівництво Партії регіонів не ініціювало законопроект про призначення на 30 вересня дострокових парламентських і президентських виборів.

«Керівництво Партії регіонів не ухвалювало таких рішень. Але я можу зрозуміти членів партії і політради партії, які висловлюються в такому ключі. Чому? Та просто нас ображають, розказуючи, що ми боїмося дострокових виборів. Та нічого ми не боїмося дострокових виборів!», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що Партії регіонів «за країну образливо». За його словами, з моменту попередніх виборів пройшов майже рік, а «вся країна б`ється і не може ніяк стати на шлях стабільності, на шлях нормальних умов життя».

«Ми не боїмося ніяких дострокових виборів і говоримо, попереджаємо, що якщо ви нас примусите до цього, то вибори будуть загальними. На ці вибори ми, безумовно, підемо, у нас є сили для цього. У нас є що розповісти людям і, слава богу, що люди міркують не так, як міркують деякі лідери опозиції», - підкреслив він.

Разом із тим, М.АЗАРОВ не впевнений у тому, що політичні сили, які закликають до проведення дострокових виборів, підштовхує Президент України. «Він сам (Президент Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) не висловлюється в цьому ключі. Але його політична сила «Наша Україна» активно веде лінію за дострокові вибори», - зазначив віце-прем`єр.

Він порадив «Нашій Україні» «добре подумати, тому що люди навряд чи підтримають таке рішення». «І навряд чи вони взагалі до парламенту пройдуть при такому їхньому сьогоднішньому рейтингу. Але якщо Президент не буде чинником стабілізації ситуації, то дійсно постануть дуже серйозні питання, як далі жити й що змінять парламентські вибори при такому курсі президентського Секретаріату», - припустив М.АЗАРОВ.

«На користь країни – консолідована робота Президента й уряду. І ми дійсно досягнемо серйозних результатів. Сумнівів ніяких немає – результати семи місяців показують, що ми житимемо значно краще. Програма діяльності уряду, якої, як кажуть, немає, передбачає за 4 роки зростання реальних доходів населення в 1,5 раза», - сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що 2 березня у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про проведення 30 вересня дострокових парламентських і президентських виборів.

Про Універсал національної єдності та євроінтеграцію

Перший віце-прем`єр-міністр стверджує, що Партія регіонів виконує зобов`язання, передбачені Універсалом національної єдності. «Я не знаю, чому його вважають невиконаним? Якщо розглядати головний підсумок Універсалу – досягнення Україною високих темпів економічного розвитку, то якраз цей пункт виконано. Ми вийшли на траєкторію доволі високих темпів економічного розвитку», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр також вважає, що Україна істотніше просунулась до європейської інтеграції. «Мені здається, що зараз ми до Європи ближче, ніж рік тому. Тому не можна так огульно говорити, що ми не виконуємо Універсалу і не збираємось виконувати. Ми його виконуємо і виконуватимемо. Однозначно», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, в інтерв`ю інформаційному агентству «Асошиейтед Прес» Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив розчарування тим, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виконав жодного положення Універсалу національної єдності. «Те, що до сьогоднішнього дня В.ЯНУКОВИЧЕМ не виконано жодного положення Універсалу (національної єдності), звичайно, мене розчаровує...Я переконаний, що перший, кому потрібен такий документ – це самому прем`єр-міністру. Але якщо у прем`єра інша думка, я можу про це лише шкодувати», – сказав Президент.

Про інфляційні очікування

Як міністр фінансів Микола АЗАРОВ вважає, що заяви Президента ЮЩЕНКА про неможливість утримання інфляції потягом року на рівні 7,5% збільшують інфляційні очікування.

«У нас на цей рік закладені параметри інфляції на рівні 7,5%, а Президент заявляє, що це неможливо. От як я, будучи, скажімо, обивателем, який не стежить за ситуацією в економіці, за рішеннями уряду, можу оцінити цю заяву?», – сказав Н.АЗАРОВ.

На його думку, першою реакцією обивателя на таку заяву глави держави буде намір створити запаси певних товарів і продуктів. «По суті справи, такий сигнал Президента – це дестабілізація фінансової ситуації в державі. А ми говоримо - ні, ми утримаємо інфляцію. І вийдемо на рівень 7,5%, максимум 8%. І це вимагає від уряду максимум зусиль і колосальної роботи», - підкреслив перший віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що інфляція в 2007 році складе 11-12%. Раніше перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляв, що Секретаріат прогнозує інфляцію за підсумками 2006 року на рівні 12%.