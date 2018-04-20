Черновецький пообіцяв киян озолотити. Інакше він не буде мером

Леонід Михайлович сьогодні не в настрої. Це відчувалося з самого початку прес-конференції - коли його заступник Микола Георгієвський (який був заступником міського голови ще при Омельченку) сидів за столом з таким виразом обличчя, ніби в нього болів зуб. Потім, коли замість мера до залу прийшов ще один його заступник, всі, очікуючи особисто міського голову, з подивом переглянулися.

Але Черновецький таки прибув – з майже півгодинним запізненням. Поговорив по мобільному, поки заступники слухняно замовкли (“у мене терміновий дзвінок!”) та й розпочав СВОЮ прес-конференцію.

Різко змінив тему прес-конференції, від чого “зуб” Георгієвського “розболівся” ще більше. Леонід Михайлович не був таким усміхненим, яким його звикли бачити. Лише – надто серйозним і навіть дещо різкуватим.

Він жалівся на минулу владу, яка “ненавиділа бізнесменів” (зуб заступника почало ще сильніше смикати) і його в тому числі. Далі здавалося, ніби екс-банкір продовжує свою передвиборчу кампанію. Він обіцяв створити комфортні умови столичним бізнесменам, ста найбільшим він вже відправив листи з висловленням підтримки. Щоправда, підприємницю, яка ту же підійшла до нього з листом-проханням він відправив: “я розглядатиму усе в робочому порядку, відправте мені це поштою – лист розглядатимуть мої заступники”.

“Передвиборча” риторика мера продовжилася обуреннями за простих киян: мовляв, некомфортно жити простим киянам на зарплату, меншу за прожитковий мінімум, поруч із мільйонерами та мільярдерами! «Ці люди платять будь-які гроші, вони їх не рахують, тому що багато заробляють, а звичні кияни від цього страждають. Це хвороба не тільки Києва. Я не дозволю, щоб 80% киян страждало від спільного проживання з мільярдерами і мільйонерами!” Леонід Михайлович запропонував виплачувати цим 80% матеріальну компенсацію й заявив, що це його принципова позиція: “...таке рішення буде втілене в життя або я піду з посади голови (міста)». На його думку, питання, кому і скільки виплачуватимуть, вирішуватиме міська рада. Спершу, сказав він, були пропозиції виплатити фіксовану суму – 5- або 100 грн. “Але мені це не подобається”, - додав міський голова.

Від УНІАН: навіть якщо компенсація для згаданих 80% киян виплачуватиметься за схемою “100 гривень на одну людину щомісяця”, вийде близько 2,5 мільярди гривень, що складає близько сьомої частини річного бюджету міста.

Коментуючи черговий випад представника БЮТ у Київраді Михайла Бродського на його адресу, мер сказав: “Бродський говорить різні дурниці, чим компрометує БЮТ... Мені сумно... Я його простив, але будь-яка його брехня з позавчорашнього дня одержуватиме юридичну відповідь”.

Потім Черновецький раптом виявив комплекс фотомоделі, звернувшись до фотографів та операторів: “не треба мене зліва знімати! Якщо можна... Можете знімати звідти”, - вказав він місце фотокорам десь посередині залу.

Явно не налаштований до подальшого спілкування з журналістами, мер швидко залишив залу й жодного разу не зупинився відповісти на численні запитання. “Це вам не Сан Санич...”, - почулося в коридорі.

Дмитро Стаховський