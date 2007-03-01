Янукович наїхав на міністрів, які неадекватно реагують на Ющенка і Тимошенко

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на сьогодні існує не зовсім зрозуміла реакція уряду на критику з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Відчуваю, що у нас інколи не зовсім зрозуміла реакція уряду на критику, яка лунає з боку Президента та й з боку опозиції”, - зазначив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд має зробити висновки й усвідомити, що “Президент має право критикувати, має право Президент спитати, а ми повинні звітувати”.

Як наголосив прем’єр-міністр, якщо уряд зробив помилку, то він повинен її визнавати.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд завжди буде на вістрі атак і з боку політичних сил, і з боку громадян. “Завжди краще було критикувати, ніж робити, ми ніколи не будемо йти популістським шляхом, як би важко не було дивитись людям у вічі, коли ми не вирішуємо своєчасно питань, але ми повинні казати правду й визнавати помилки”, - сказав він.

При цьому прем’єр-міністр додав, що зараз існує питання щодо необґрунтованих тарифів на послуги ЖКГ, яке має бути вирішене.