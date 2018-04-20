Віктор Янукович публічно попросився в коаліцію (фото)

Було б перебільшенням казати, що Віктор Федорович додав у публічності, хоча він, звичайно, схуд, і костюм, може і не Бріоні, але сидить на ньому чудово. У своїх виступах він як і раніше не закінчує речень, іноді пропускає дієслова-зв`язки, місцями зловживає словами «конкретно» і «как говорится».

Але ставлення до нього тепер у журналістів інше. Можливо, позначається пристойний відсоток голосів, зібраний на виборах, може, впливає певне розчарування від «помаранчевого року», а, може, просто журналістам сподобалася його дещо первісна манера виступу.

І потім, у нього навіть з`явилися свої перли. Звичайно, Віктору Федоровичу ще далеко від класика політичного афоризму Черномирдіна, але нічого: потенціал у нього чималий.

Власне, прес-конференція лідера Партії Регіонів, яка пройшла в кінотеатрі «Зоряний», мала радше «регламентний» характер. Її було присвячено підсумкам засідання політради партії.

Дорогою до прес-центру випало побачити Святослава Піскуна і Тетяну Засуху, які підкреслено демонстративно щось обговорювали. Стрункими лавами у дворі кінотеатру стояла майже вся фракція Регіонів. Помилково я зайшла не в ті двері, потрапила до бару і виявила там «регіоналів», які потягували «Хеннесі». Неподалік конференц-залу пурхала Ганна Герман в чорному шовковому костюмі, в якомусь кутку порпався Тарас Чорновіл - панувала заспокійлива обстановка.

Поки журналістська братія чекала лідера Регіонів, роздали прес-релізи. Головний месидж, який містився там: Партія Регіонів запрошує всіх до коаліції. Судячи з того, з якою безапеляційністю Партія регіонів наполягає на кандидатурі свого прем`єра, вона серйозно образилася на «Нашу Україну», яка не поспішає блокуватися. А можливо, робить наступне китайське попередження: формуватимемо більшість якщо не з вами, то з ким завгодно.

Прийшовши хвилина в хвилину Віктор Федорович обійшовся без вступного слова, віддавши весь час на запитання.

На запитання про те, як він оцінює призначення губернаторів, Віктор Янукович сказав, що ними мають ставати представники сил, які перемогли на виборах, і обов`язково вихідці з цього ж регіону.

«Ще в старі, як кажуть, радянські часи практика показувала, що посилають того чи партійного керівника в регіони і вони, як кажуть, не приживалися. А в роки незалежності України ми бачили, коли призначали губернаторами керівників з інших регіонів і вони не працювали ефективно. Це в обов`язковому порядку потрібно враховувати», - поділився спостереженнями лідер біло-блакитних.

"А чи відчувається тиск третіх країн при формуванні парламентської коаліції?",- запитали пана Януковича.

«Про це говорять усі. Я думаю, політикам потрібно зібратися всім разом і обговорити одне питання, чиї інтереси ми захищаємо: національні чи інтереси українського народу або інтереси великих держав, як кажуть, монстрів, економічних і політичних. На це питання потрібно відповісти, і якщо знайдуться політичні сили, які з цим не будуть згодні, ми однозначно скажемо українському народу, чиї інтереси вони захищають», - застеріг Віктор Федорович.

Він також дав свою оцінку помарачевій коаліції, що намітилася: «Вони вже таку коаліцію сформували, яка отримала негативний результат як у внутрішній так і в зовнішній політиці нашої держави. І економіка нашої держави постраждала, і від цього люди стали гірше жити. І сьогодні не потрібно повторювати цю конфігурацію. Повторити цю помилку - цього вони хочуть, а хто нестиме відповідальність за це? Президент України після парламентських виборів повинен був перш за все зібрати керівників і відповідальних за парламентські вибори від «Нашої України» і сказати: хлопці, ви програли? Програли! Це слід визнати. Друге, є партія, яка перемогла на парламентських виборах, яку підтримує величезна кількість виборців, більше третини виборців найбільших промислових регіонів України, найбільш густонаселених. З ними потрібно домовлятися, а інше вирішується протягом переговорів.»

У таких пасажах відчувається стиль і натиск раннього Олександра Волкова, знаменитого не тільки своїми організаторськими здібностями, а й соковитою і не завжди нормативною лексикою.

- Ми почали вести переговори про підготовку коаліційного договору, - повідомив Віктор Федорович. - Ми в найближчим часом запрошуватимемо всі політичні партії до підготовки коаліційного договору.

Тоді Януковичу надійшло запитання: чи готова партія відмовитися від посади прем`єра?

- Ми, звичайно, же претендуватимемо на крісло керівника уряду. Яка це буде кандидатура, це вирішить партія, це наше питання внутрішнє. Я думаю про це неважко здогадатися, - вдався до дотепу пан Янукович. Коли журналісти стали наполегливо розпитувати, чи не пожертвує Партія Регіонів кріслом прем`єра задля широкої коаліції, Віктор Федорович запитав:

- А навіщо тоді город городити?

Коли його запитали, а чим, власне, Регіони відрізняються БЮТ, який теж наполягає на кріслі прем`єра, Янукович відповів:

- Ми відрізняємося тим, що ми набрали вісім мільйонів, а вони тільки п`ять.

- Тобто, якщо я правильно розумію... - журналістові не дали закінчити.

- Ви правильно розумієте, - перервав Віктор Федорович. - Європейський підхід.

На питання, про те чи скористається він квартирою, яка має бути надана народним депутатам, він сказав, що квартиру йому видали, коли він був прем`єр-міністром, і пообіцяв до початку осінньої сесії зробити в ній ремонт.

Маша Міщенко