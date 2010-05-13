Азаров, якби був в опозиції, розбив би свій бюджет ущент

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає подальшого скорочення витрат державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

Прем`єр-міністр зазначив, що бюджет, який було ухвалено в Україні на 2010 рік, досить складний для виконання і має підстави для критики.

«Бюджет дуже важкий, і не просто важкий – бюджет дуже важкий. Після тієї вакханалії, що була минулого року, коли дефіцит бюджету був близько 16% або навіть більше 16%, ми його звели до 5% - у три рази. Представляєте, в три рази зменшили дефіцит бюджету. Можна критикувати цей бюджет як завгодно. І я б перший його розбив, перебуваючи в опозиції, вщент. Тому що він не виділяє необхідних ресурсів на те, на це, на п’яте-десяте. Але він не може виділяти, тому що для нас на першому місці стоїть завдання підйому економіки. І тому ми максимально скоротили всі витрати, які можна було скоротити, і далі скорочуватимемо. І сконцентрували ресурси на вирішальних, на наш погляд, напрямах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України одним голосуванням – в першому читанні і в цілому – ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2010 рік».