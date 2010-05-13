ГПУ перевірить законність зменшення площі Києва на 200 гектарів

Генеральна прокуратура України доручила прокуророві Київської області перевірити законність дій Броварської районної держадміністрації з вилучення і подальшу роздачу в приватну власність земельної ділянки, яка включає острів Муромець і прилеглу територію, загальною площею більше 200 гектарів. Рішення ухвалене після депутатського звернення народного депутата України, члена Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Владимира Ярощука.

«Ця земельна ділянка знаходиться у межах міста Києва, тому дивно, що держадміністрація і Держкомзем Броварського району повважали себе вправі нею розпоряджатися. Фактично одностороннім рішенням Броварської райадміністрації площа Києва зменшена на 200 гектарів. На мій погляд, без керівництва Держкомзему України таку сумнівну оборудку здійснити було неможливо», - заявив Володимир Ярощук. Він також виразив здивування тим, що дана ділянка упродовж декількох тижнів після одностороннього вилучення була розпайована на користь жителів Полтавської, Донецької, Волинської та ін. областей, оскільки зазвичай подібна процедура займає в середньому близько року.

8 лютого 2010 року Броварська державна РДА ухвалила рішення про вилучення у Києва земельної ділянки площею 200 гектарів, що включає острів Муромець і дозволила готувати проект його землеустрою для ведення громадянами особистого сільського господарства.

31 березня 2010 року органи Держкомітету з земельних ресурсів Броварського району завершили розподіл цієї ділянки в приватну власність більше, ніж ста особом, видавши їм держакти на право власності. Згідно Плану встановлення меж міста Києва з Погребською сільською радою Броварського району, дана земельна ділянка, яка включає острів Муромець, розташована у межах міста Києва.