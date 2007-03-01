Корж розповість про плани міністерства. Прес-конференція у Києві

Прес-конференція за участю міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктора Коржа на тему: «Підсумки діяльності Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо реалізації соціально-економічної політики у 2006 році та визначення завдань на 2007 рік» відбудеться 2 березня о 14-00 («Укрінформ», вул. Б. Хмельницького 8/16). Телефони: 289-95-05 та 8 (097) 353-26-17.