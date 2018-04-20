”Помаранчеве кохання” за $3,6 мільйона

У четвер український режисер Алан Бадоєв і голлівудський продюсер Володимир Хорунжий вразили громадськість заявою про те, що їх фільм «Orangelove» буде представлений на 59-му Каннському фестивалі. Круто, звісно, але на прес-конференцію, присвячену картині, я йшов з певним упередженням. Грішив на Хорунжого з Бадоєвим, мовляв, люди діяли за принципом: «Ви хочете апельсинів? Їх у мене є». Дуже вже не хотілося, щоб слідом за шоуменами, що зганьбилися минулого року з «Гринджолами», «прославилися» на цілу Європу ще й кінематографісти. Не поспішайте клеїти політичні ярлики, просто річ у тому, що для створення доброї кіноісторії про революцію стрічка має бути мінімум рівня «Броненосця Потьомкіна». А для того - бути Ейзенштейном.

«Помаранчевої» революції у фільмі - на п`ять копійок. Головне – це історія кохання двох молодих людей - російського фотографа-екстремала Роми та рудоволосої киянки Каті.

Журналістам показали нарізки з фільму: і, правда, Рома і Катя люблять один одного, і, правда, «помаранчевої» революції тут практично немає. Сексу як такого практично немає, але багато тактильних сцен. Останні дуже реальні, відчуття, ніби сам торкаєшся до моделі Ольги Макєєвої - дівчини, яка зіграла головну героїню. Дія відбувається то на дніпровській набережній, то на даху, то в будинку. Приємно, що з кожного кадру на глядача дихає Київ, такий, яким він є, не прилизаний і не пригладжений.

Заважає велика кількість схлипувань, криків і сліз, чому, до речі, сприяє фізіологія і біографія героїв. Катя худа й руда, з фактурою, типовою для істеричок, Ромчині батьки загинули в автокатастрофі, а сам він виріс у дитбудинку. Отакі в них тяжкі дані, але чи треба від того волати на все горло?

Втім, не забігатимемо наперед, фільму я поки що не бачив, і, можливо, відчуття міри творцям все ж таки не зрадило. Як закінчується фільм і в чому там основна інтрига, нам поки що не відкрили. А першими про це дізнаються європейці в Каннах, де, втім, фільм буде представлений поза конкурсною програмою, на кіноярмарку 20 і 22 травня.

Чому поза конкурсом? Річ у тому, що вчасно не встигли на належному рівні зробити звук і комп`ютерну графіку. Оскільки в Україні не знайшлося належного устаткування, робота над пост-продакшном картини здійснювалася в Чехії, Польщі, Росії та США. Це, за словами авторів, істотно затримало подання фільму до конкурсної програми Каннського фестивалю.

Автори заявили, що "Orangelove" - незалежна українська комерційна картина. А продюсер сказав, що 99% людей, які робили фільм, - українці. (Росіянин Олексій Чадов, який зіграв головного героя, виняток, а сам Хорунжий, хоч і вважається голлівудським продюсером, уродженець Києва). Загалом у стрічці було задіяно 180 осіб, і зняли її менш ніж за тридцять днів. Щоравда, фільм ще сирий і потребує численних доопрацювань.

- Наша найголовніша мета - комерційний успіх, повернення інвестицій, - заявив Володимир Хорунжий, який нітрохи не сумнівається, що все так і буде.

Бюджет картини склав 3,6 млн. доларів, які надала компанія «Київ - Донбас». Автори заявили, що це зовсім небагато, оскільки для всіх фільмів пороговою цифрою вважається п`ять мільйонів, мовляв, будь-яка картина, знята за таку суму, окупить себе у будь-якому випадку. Але українські кіношники не паряться, вони упевнені, що їх продукт теж окупиться.

Приємна новина. Картину "Orangelove" в Каннах особисто представить власник великої PR-компанії DDA Деніс Девідсон. Хорунжий особливо наголосив, що цього року компанія DDA представляє такі картини як "Основний інстинкт 2" і "Код да Вінчі". Девідсон також представлятиме "Orangelove" на інших міжнародних фестивалях і в світовому прокаті. Сподіваємося, той самий Девідсон знає свою справу і має собачий нюх на успішні фільми.

Що ж, тримаймо кулаки за "Orangelove" і чекаймо 16 вересня, дня, коли фільм вийде на екрани України, Росії і, як вважають творці, США та інших країн.

"Orangelove": 92 хвилини, мелодрама. Режисер: Алан Бадоєв, продюсери: Володимир Хорунжий, Брюс Вейн Гілліс, у ролях: Олексій Чадов, Ольга Макєєва, оператор: Ярослав Пілунський.

Олексій Просєкін