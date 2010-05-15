Кириленко заявляє, що в Україні відбуваються “політичні репресії”

Народний депутат, лідер депгрупи “За Україну” В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що в Україні відбуваються “політичні репресії”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу “Інтер”.

На переконання В.КИРИЛЕНКА, свідченням цього є порушення кримінальних справ проти народних депутатів від опозиції Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА. Він наголосив, що, в той же час, жодних кримінальних справ немає проти тих представників владних фракцій, які застосовували “грубу фізичну силу” до представників опозиції, нанісши їм серйозні травми.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що Україну, “скоріш за все, очікує національний рух опору”. За його словами, йдеться не лише про наявність влади та опозиції в парламенті, а й про те, що в “національному русі опору мають об’єднатися, зокрема, і студентські організації, і профспілки, просто активні люди”.

“Ми виходимо на ситуацію, коли навіть не в парламенті буде вирішуватись доля опозиційних сил”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. При цьому він додав, що коаліція в парламенті не хоче прислухатися до опозиції, підтримувати запропоновані нею законопроекти, тому необхідно проводити роботу поза парламентом, пояснюючи людям свою позицію.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

14 травня у прес-службі столичної прокуратури повідомили, що в ході розслідування цієї справи слідчим прокуратури порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчиненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України). Кримінальним кодексом України за даний злочин передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі, зауважили у прес-службі відомства.