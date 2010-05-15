Гримчаку вручили копію постанови про порушення кримінальної справи

Народному депутату України від НУ-НС Юрію ГРИМЧАКУ слідчий прокуратури Києва сьогодні вручив копію постанови про порушення стосовно нього кримінальної справи за ст. 344 Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ.

За його словами, сьогодні вранці Ю.ГРИМЧАК разом з народним депутатом Геннадієм МОСКАЛЕМ, який як юрист представляє його інтереси, прийшли до столичної прокуратури, де їм було вручено зазначений документ.

Як зауважив столичний прокурор, прокуратура Києва розслідує кримінальну справу за фактом хуліганства під час ратифікації у Верховній Раді 27 квітня українсько-російської угоди щодо продовження терміну перебування у Севастополі Чорноморського флоту Росії.

Що стосується кримінальної справи, порушеної щодо народних депутатів Ю.ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ, то вона виділена в окреме провадження.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

14 травня у прес-службі столичної прокуратури повідомили, що в ході розслідування цієї справи слідчим прокуратури порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчиненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

Між тим в опозиції висловлюють обурення, що не порушено жодних кримінальних справ проти тих представників владних фракцій, які застосовували грубу фізичну силу до депутатів від опозиції, нанісши їм серйозні травми.