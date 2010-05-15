Янукович обіцяє дати українським родинам упевненість у завтрашньому дні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Міжнародним днем сім’ї.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

“Сім`я - це опора і надія для кожного з нас. В родинах ми пізнаємо батьківський захист й материнське тепло, вчимося спілкуватися з навколишнім світом і навчаємося життєвої мудрості. Саме в сім`ї виховується майбутня особистість, відбувається передача соціального досвіду, духовних цінностей та національних традицій”, - йдеться у привітанні.

Глава держави наголосив, що Україна одвічно славилася щирістю й гостинністю родин.

“Шанобливе ставлення до батька й матері, чоловіка та дружини, любов і турбота про дітей завжди були й залишаються основою життя української сім`ї”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент запевнив, що робитиме все можливе, аби українські родини жили в мирі й злагоді, відчували стабільність і впевненість у завтрашньому дні.