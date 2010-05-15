Україна може підписати асоціацію з ЄС вже цього року, "якщо пощастить"

Високий представник Європейського Союзу із зовнішніх справ та політики безпеки та віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН сподівається, що Угоду між Україною і ЄС про асоціацію буде укладено цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у відеозверненні до українських громадян з нагоди Дня Європи.

“Якщо нам пощастить, то сподіваюся, ми укладено угоду вже цього року”, - сказала глава європейської дипломатії.

Вона наголосила, що ЄС та Україна успішно працюють над укладенням цієї майбутньої угоди про асоціацію, що, крім усього іншого, створить глибоку та всебічну зону вільної торгівлі.

За словами К.ЕШТОН, така тісна політична асоціація та економічна інтеграція дадуть нашим народам практичні переваги та нові можливості. Зокрема, йдеться про відкриття для українських товарів європейського ринку.

Вона також запевнила, що Європейський Союз готовий допомогти України у здійсненні необхідних реформ.

«ЄС готовий допомогти Україні запровадити необхідні реформи, а їхнє здійснення відповідає нашим взаємним інтересам», - зазначила К.ЕШТОН.

За її словами, європейська інтеграція є, насамперед, процесом структурних та глибоких внутрішніх реформ, кінцевою метою яких є поліпшення добробуту українського народу.

К.ЕШТОН також зазначила, що ці реформи можуть бути болючими в короткостроковій перспективі, але вони нададуть змогу залишити великий спадок для майбутніх поколінь.

Крім того, К.ЕШТОН з приємністю відзначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ після обрання на цю посаду обрав Брюссель містом свого першого закордонного візиту.

«Україна є нашим важливим партнером, а тому цей візит став для всіх нас важливим сигналом. Думаю, що він є початком тривалого шляху. Ми потребуємо один одного та готові до потужної співпраці», - зазначила вона.