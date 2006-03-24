Безплатні обіди заледве не вилізли Черновецькому боком

16:05, 24 березня 2006
Політика
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Тервиборчком відхилив скарги на кандидата в мери  як бездоказові

Київська міська територіальна виборча комісія відхилила як бездоказові скарги на кандидата на посаду Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Черновецького, у скаргах, які пізно ввечері 23 березня розглянула Київська МТВК, в основному, йшлося про те, що кандидат у мери проводить підкуп виборців шляхом роздавання продовольчих пайків та безплатних обідів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні комісії спростував факт підкупу, пояснивши, що благодійністю займається не один рік і не бачить причин відмовлятися від неї перед виборами. За цей час у благодійному центрі «Стефанія», який він заснував, щоденно харчується півтори тисячі чоловік, їм надають медичну допомогу, юридичні консультації. І - що головне, вони не прийдуть на дільниці і не мають права голосу, тому що це люди без постійного місця проживання. «Невже це можна називати покупкою голосів?», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Після засідання КМТВК Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив журналістам: «Мені вдалося відстояти свою кандидатуру і зупинити намагання діючої влади зняти мене з реєстрації кандидатом на посаду Київського міського голови. Спроби дискредитувати мене виявилися невдалими. Київська міська територіальна виборча комісія відхилила сфабриковані чинною владою скарги на мене як бездоказові».

 

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